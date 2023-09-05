萬那杜「親中」新總理：澳洲安全協議將重新審視

萬那杜新任總理基爾曼。（路透檔案照）

2023/09/05 19:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲試圖與兩個太平洋鄰國巴布亞紐幾內亞、萬那杜簽訂安全協議，並遏制中國日益增長的地區影響力，如今卻遇到絆腳石。繼巴紐6月間宣布延後簽署相關協議後，萬那杜新任總理基爾曼（Sato Kilman）5日也表態，將重新審視與澳洲的安全協議。

萬那杜上月陷入政治危機，國內反對黨不滿前總理卡爾薩考（Ishmael Kalsakau）和澳洲簽定安全協議等行動，在國會提出不信任動議。萬那杜法院裁定該動議有效後，國會4日舉行不記名投票，選出親中的反對黨候選人基爾曼出任總理。

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《路透》報導，萬那杜與澳洲簽署的協議包括，在國防、邊境安全、治安和航空安全方面加強合作。反對黨議員稱，該協議損害萬那杜中立地位，並可能危及最大外債債權國中國提供的發展援助

基爾曼5日接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時指出，兩國在去年12月簽署的安全協議，不太可能在目前的狀態下，獲得國會批准。

基爾曼說，「我認為，對我們來說，在這個時間點，不確定這是否符合萬那杜的最佳利益」，「我的看法是，雙方都重新審視這項協定，看看是否有任何癥結點，然後解決問題」。

基爾曼過去也曾四度擔任總理，目前是萬那杜人民進步黨黨魁。在此前擔任領導人期間，基爾曼曾承諾與中國加強合作。

萬那杜一向是中國和西方國家在太平洋島國的戰略角力中心。在中國與索羅門群島去4月簽署一項秘密安全協議後，澳洲措手不及，此後一直忙著加強與太平洋鄰國的關係，美國及其盟國也正試圖阻止太平洋島國與中國建立安全關係。

澳洲外交部發言人5日回應稱，澳洲尊重萬那杜「主權決策程序」，並期待與新政府就安全協議有關的問題進行討論。聲明強調，兩國有深厚安全夥伴關係，「我們將繼續與萬那杜合作，實現互利共贏，確保我們的共同安全。」

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