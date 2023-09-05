印尼新郎逃婚！父親竟「代兒上陣」將媳婦娶回家

近日一名印尼新郎在大喜之日當天逃婚，父親竟代替兒子完成婚禮，將新娘娶回家。（圖擷取自Instagram@in_formania）

2023/09/05 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕若新郎在結婚當天落跑，相信新娘一定會很崩潰。近日，一名印尼新郎在結婚當天臨時逃婚，沒想到新郎的父親卻代替兒子上陣，與新娘完成結婚誓言，並將她娶回家，儘管新郎逃婚讓新娘的家族感到羞辱，但新娘表示，會等到新郎回來。

綜合媒體報導，近日印尼一名新郎在大喜之日，不知什麼原因，竟在婚禮開始前逃婚，眼看嘉賓陸續抵達婚禮現場，卻遲遲不見新郎的蹤影。新娘的哥哥表示，家人到達現場後，才被告知新郎不見的消息，也聯繫不上新郎。

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但讓人驚訝的是，新郎的家長卻不打算取消婚禮，反而讓新郎的父親「臨時上陣」，頂替兒子的位置，堅持把新娘娶回家。從婚禮影片可以看出，穿一件峇迪（Batik）的男子，疑似就是公公，隨後，新娘也與新郎的父親完成了婚禮誓言。

據報導，新娘的哥哥透露，新娘原本已有交往許久的對象，但遭到家人反對，執意要新娘嫁給新郎，而新郎也對新娘沒有意思，才最終選擇逃婚。此外，女方為了婚禮花了7600令吉（約新台幣5.2萬），面對新郎逃跑，新娘坦言，這讓她和家人都蒙羞，但她不會對新郎提告，也不會報警，會一直等到新郎回來。

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