「他私下會承認很累」 傳記作者：拜登突退選也不令人震驚

拜登傳記作者佛爾表示,拜登私底下偶爾會坦承很累,因此就算放棄競選連任,也不至於太令人驚訝。(美聯社)

2023/09/05 15:37

〔編譯孫宇青/綜合報導〕美國總統拜登年事已高,仍表明有意競選連任。不過,他的傳記作者佛爾(Franklin Foer)近日受訪表示,即使拜登在年底前放棄競選連任,「也不會太令人震驚」。

《衛報》指出,佛爾即將出版拜登新傳記《最後的政治人物:拜登的白宮內幕以及為美國未來的搏鬥》(The Last Politician: Inside Joe Biden's White House and the Struggle for America's Future,暫譯),他在《國家廣播公司》(NBC)3日播出的訪問中表示,「用不著伍華德(Bob Woodward)也能明白拜登已經老了」。伍華德在40多年前揭發尼克森「水門案」,是美國當代著名調查記者之一。

佛爾表示,他不是研究老化的學者,無法預測未來幾年拜登將如何變老,但當他被問及拜登是否會退出競選連任時,直說「我會感到驚訝,但不至於太驚訝」。

上述評論是在拜登於美國勞動節訪問費城的前一天所發表。拜登在此行談到年齡問題時表示,「隨著年齡增長,唯一帶來的就是一點智慧」。

有關拜登及其他國會議員的年紀和能力問題,已成為大選年的固定話題。前南卡羅來納州州長、有意爭取共和黨總統候選人的海利(Nikki Haley)3日再次呼籲對總統和議員進行「能力測試」。

佛爾在最新拜登傳記中寫道,拜登年事已高是一個障礙,剝奪了他在公眾面前展現強大形象的精力,「令人震驚的是,他很少在上午10點前參加晨會或主持公共活動。他的公眾形象反映出身體衰退和心智遲鈍,這是任何藥物或鍛煉方式都無法抵抗的。」

佛爾更表示,「私底下,他(拜登)偶爾會承認自己感到很累」。

《華爾街日報》4日公布的民調顯示,73%選民認為80歲的拜登太老了,不適合尋求連任,但對於比拜登小3歲的川普,僅47%選民認為他年紀太大。另外,46%選民認為川普在精神上有能力擔任總統,但僅36%認同拜登有此能力。

