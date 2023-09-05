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「他私下會承認很累」 傳記作者：拜登突退選也不令人震驚

拜登傳記作者佛爾表示，拜登私底下偶爾會坦承很累，因此就算放棄競選連任，也不至於太令人驚訝。（美聯社）

拜登傳記作者佛爾表示，拜登私底下偶爾會坦承很累，因此就算放棄競選連任，也不至於太令人驚訝。（美聯社）

2023/09/05 15:37

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登年事已高，仍表明有意競選連任。不過，他的傳記作者佛爾（Franklin Foer）近日受訪表示，即使拜登在年底前放棄競選連任，「也不會太令人震驚」。

《衛報》指出，佛爾即將出版拜登新傳記《最後的政治人物：拜登的白宮內幕以及為美國未來的搏鬥》（The Last Politician: Inside Joe Biden's White House and the Struggle for America's Future，暫譯），他在《國家廣播公司》（NBC）3日播出的訪問中表示，「用不著伍華德（Bob Woodward）也能明白拜登已經老了」。伍華德在40多年前揭發尼克森「水門案」，是美國當代著名調查記者之一。

佛爾表示，他不是研究老化的學者，無法預測未來幾年拜登將如何變老，但當他被問及拜登是否會退出競選連任時，直說「我會感到驚訝，但不至於太驚訝」。

上述評論是在拜登於美國勞動節訪問費城的前一天所發表。拜登在此行談到年齡問題時表示，「隨著年齡增長，唯一帶來的就是一點智慧」。

有關拜登及其他國會議員的年紀和能力問題，已成為大選年的固定話題。前南卡羅來納州州長、有意爭取共和黨總統候選人的海利（Nikki Haley）3日再次呼籲對總統和議員進行「能力測試」。

佛爾在最新拜登傳記中寫道，拜登年事已高是一個障礙，剝奪了他在公眾面前展現強大形象的精力，「令人震驚的是，他很少在上午10點前參加晨會或主持公共活動。他的公眾形象反映出身體衰退和心智遲鈍，這是任何藥物或鍛煉方式都無法抵抗的。」

佛爾更表示，「私底下，他（拜登）偶爾會承認自己感到很累」。

《華爾街日報》4日公布的民調顯示，73％選民認為80歲的拜登太老了，不適合尋求連任，但對於比拜登小3歲的川普，僅47％選民認為他年紀太大。另外，46％選民認為川普在精神上有能力擔任總統，但僅36％認同拜登有此能力。

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