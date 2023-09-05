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中國推新法「禁傷中華民族精神感情」 網酸：玻璃心法條

北京政權近日推行新法《治安管理處罰法（修訂草案）》，其中新增法條中明確規定，穿著傷害中華民族感情的服飾將被罰款或居留，消息曝光引大量網友討論。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

北京政權近日推行新法《治安管理處罰法（修訂草案）》，其中新增法條中明確規定，穿著傷害中華民族感情的服飾將被罰款或居留，消息曝光引大量網友討論。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

2023/09/05 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府近期將經處理過的含氚核廢水排放入海後，引發中國大量民眾連續致電騷擾日商家或政府等單位發洩不滿情緒，孰料北京政權近日推行新法《治安管理處罰法（修訂草案）》，其中新增法條中明確規定，穿著傷害中華民族感情的服飾將被罰款或拘留，消息曝光引大量網友討論，有網友狂酸「玻璃心法條」。

X用戶「李老師不是你老師」於4日發文表示，中國政府1日於中國人大網站發布《治安管理處罰法（修訂草案）》並公開徵求意見，這項修訂草案的第34條法條明確規定，「（二）在公共場所或強制他人在公共場所穿著、配戴有損中華民族精神，傷害中華民族感情的服飾、標誌的；（三）製作、傳播、宣揚、散佈有損中華民族精神，傷害中華民族感情的物品或言論者，將被處以罰款和拘留。」公示期限將在本月30日結束。

「李老師不是你老師」直言，這條法規將賦予中國警察更寬廣執法權，理論而言任何在日常或敏感時間點吃日式食物、穿著日本品牌、扮演日本動漫角色、喜歡日本文化，甚至針對核廢水發表不同看法，以及未來可見的和西方文化生活等相關的行為，將可被視為傷害中華民族的感情和有損中華民族的精神。

香港大學法律學院教授、社會學系禮任教授劉思達4日於微博發文提及，他仔細研讀全國人大公開徵求意見的《治安管理處罰法（修訂草案）》後，其中第34條第2、3條款的立法本意可以理解，但所謂「傷害中華民族感情」，在法律實踐中該如何界定？由誰來界定呢？什麼是中華民族精神和感情，難道管理治安的警察叔叔可以說了算？這種模糊性極大、容易被濫用的詞語，我建議還是不要出現在法律條文裡比較好，尤其是涉及限制人身自由的條文。

消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「所以看動漫傷害了中國人的感情」、「中國感情這麼脆弱嗎？說好的堅強意志呢？」、「以後只要說國外好就是傷害中華民族感情」、「這太荒謬了」、「玻璃心法條」、「這個範圍就變得沒有邊界了，跟萬能罪『尋釁滋事』一模一樣，只不過一個是治安處罰，另一個是刑罰，真棒！商鞅見了都得跪著叫祖宗」

北京政權近日發布新法《治安管理處罰法（修訂草案）》。（圖擷取自「@whyyoutouzhele」推特）

北京政權近日發布新法《治安管理處罰法（修訂草案）》。（圖擷取自「@whyyoutouzhele」推特）

這項修訂草案的第34條第2、3款引議論。（圖擷取自「@whyyoutouzhele」推特）

這項修訂草案的第34條第2、3款引議論。（圖擷取自「@whyyoutouzhele」推特）

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