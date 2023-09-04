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習近平首度缺席G20峰會 學者：他現在就是「皇帝」心態

學者批評，習近平刻意缺席G20峰會，是一種「皇帝」心態。（歐新社）

學者批評，習近平刻意缺席G20峰會，是一種「皇帝」心態。（歐新社）

2023/09/04 18:19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕二十國集團（G20）將於9、10日在印度新德里舉行高峰會，外界原本預期美中領袖有機會聚首，共商國際經濟情勢，並緩和美中緊張關係。然而，中國外交部4日宣布，國務院總理李強將代替國家主席習近平赴會，令美國總統拜登坦言「失望」。新加坡學者批評，習近平現在就是處於「皇帝」心態，自認在G20峰會無法獲得皇帝待遇。

《彭博》4日指出，習近平上任以來從未缺席G20峰會，並力求塑造自己為和平使者的形象，而這次對該峰會的「冷落」，標誌著習近平行事方式的重大改變，更象徵他從一位政治家，轉變成為中國「皇帝」，迴避在世界舞台上可能面臨的中國經濟路線、對台灣潛在軍事侵略，以及他對俄羅斯入侵烏克蘭的支持等棘手問題。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）直言，習近平現在處於「皇帝心態」，希望各國政要去會見他。他指出，自中國解除COVID-19防疫限制後，德、法領袖及美國多位部會首長接連訪問北京，「習近平在國內接待外賓時享有很高的地位，在金磚國家（BRICS）峰會上也受到特殊禮遇，但他不太可能在G20峰會享有同等待遇。」

新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員、前五角大廈官員唐安竹（Drew Thompson）則認為，習近平的重心是強化中國在「可靠群體」（dependable groupings）中不斷增長的實力，「中國尋求主導一群規模較小、開發程度較低的國家，包括金磚國家或上海合作組織（SCO），中國自己就能決定議程」。

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