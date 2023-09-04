美內華達州暴雨「火人祭」1死 數萬人受困

美內華達州暴雨成災，舉辦火人祭的場地「黑岩城」滿地泥濘。（法新社）

2023/09/04 07:23

〔即時新聞／綜合報導〕暴雨侵襲美國內華達州，北部潘興郡（Pershing County）沙漠中舉行的「火人祭」遍地積水泥濘，數萬參與民眾受困，不僅活動被迫暫停，還導致1人死亡，官方呼籲民眾避難、節約用水。

綜合外媒報導，內華達州火人祭（Burning Man）通常有超過7萬人參加為期一週的活動。今年的舉辦時間為8月28日至9月4日。

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但週五至週六早上的短短24小時內，內華達州西北部的偏遠地區狂下了2至3個月的降雨量，降雨達0.8英寸（約20毫米），這在乾燥的沙漠已經是強降雨，落在地面上形成深及腳踝的厚厚爛泥，黏在這些露營者的鞋子和汽車輪胎上。步行或騎自行車都很難穿過，，數千人仍被困在現場，試圖騎自行車穿越的也都被卡住。

舉辦場地「黑岩城」（Black Rock City）的道路被迫封閉，許多車輛、房車被困在原地，當地政府已採取緊急措施，主辦單位在社交媒體上表示，目前，進入黑石城的大門和機場仍然關閉，除緊急車輛外，禁止任何車輛進出該市。

當地官員表示，有1人在「普拉亞」受困，但救援任務未能成功，已通知家屬，相關細節仍待調查。不過有媒體報導這是一起溺斃事件。

「普拉亞」一詞，是用來描述沙漠中凹陷的乾涸湖床，那裡的水會蒸發而不是流失，即使少量的雨水也能很快浸泡大片區域。

火人祭源自於1986年，是一年一度盛會，開始於美國勞動節前一個星期六，結束於美國勞工節（九月第一個星期一）當天。火人祭中會進行焚燒巨大人形木像的儀式。這個活動被許多參與者描述為是對社區意識、藝術、激進的自我表達，以及徹底自力更生的實驗。

美內華達州暴雨成災，舉辦火人祭的場地「黑岩城」滿地泥濘。（法新社）

美內華達州暴雨成災，舉辦火人祭的場地「黑岩城」滿地泥濘。（路透）

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