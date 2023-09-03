可控告外國 中國明年起實施外國國家豁免法

中國全國人民代表大會常委會頒布新法律，將允許中國法院受理控告外國國家的民事案件。（歐新社）

2023/09/03 20:49

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國最高立法機關「全國人民代表大會常務委員會」1日做出史無前例的決定，表決通過明年起實施「外國國家豁免法」，允許中國法院審理以外國國家為被告的民事案件。中國外交部表示，鑑於近年外國法院受理對中國「誣告濫訴」的案件，新法可用來進行「對等反制」。

據報導，「外國國家豁免法」共計23條，涉及6個面向，包括中國法院可就外國6類非主權行為引發的訴訟行使管轄權，如商業活動、非主權行為造成的人身傷害和財產損害等。外國國家財產原則上免於強制措施，但對於外國國家的商業活動財產，中國法院可在一定條件下強制執行。

請繼續往下閱讀...

中國外交部條約法律司司長馬新民表示，在沒有「豁免法」之前，中國長期實行絕對國家豁免政策，中國法院不受理以外國國家為被告或針對外國國家財產的案件，這令中國公民、企業與外國國家發生商業糾紛後，無法透過中國法院維護正當權益。反觀近年來，一些外國法院頻頻受理和管轄針對中國的「誣告案和濫訴案」，而中國法院卻不能管轄外國國家，造成不對等局面。

法律專家表示，隨著中國努力恢復商業信心，「姍姍來遲」的「豁免法」可為參與國際貿易的私人企業提供更好的法律保護。香港大學法律學院副教授弗萊（James D Fry）表示，「豁免法」整體上使中國與大多數其他國家的做法保持一致。馬新民也強調，「豁免法」將堅決維護國家主權、安全和發展利益，以及公民和企業的正當權益。此外，中國全國人大常委會法工委負責人表示，根據香港基本法、澳門基本法和全國人大常委會相關解釋，香港及澳門也應該跟隨北京，修訂相關豁免規則和政策。

中國近來擴大保護國家利益和安全的法律工具，包括頒布「對外關係法」和「反間諜法」修正案。香港中文大學法律學院副教授穆秋瑞（Ryan Mitchell）指出，雖然「豁免法」並不完全是出於美中之間的競爭，但可能為「針對外國或其官員的類似制裁手段」創造空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法