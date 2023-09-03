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歐美即將開放飛機上「使用5G」 專家憂「1事」恐降低飛行品質

美國與歐盟去年底宣布即將開放飛機上使用5G網路。示意圖。（美聯社）

美國與歐盟去年底宣布即將開放飛機上使用5G網路。示意圖。（美聯社）

2023/09/03 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國與歐盟去年底宣布即將開放飛機上使用5G網路，不少人認為此舉代表「飛航模式」即將步入歷史。近日，英國旅遊專家在最新影片中指出，這一舉措可能並不如人們所期望，因為大多數人擔心它會降低飛行品質。

根據外媒《每日郵報》（Daily Mail）的報導，英國旅遊專家凱爾文（Nicky Kelvin）在他的TikTok影片中引述數據公司YouGov的調查數據，該調查問及乘客是否支持在飛機上使用5G網路。調查結果顯示，有57％的人認為這將導致「飛行體驗變差」，17％的人認為差不多，僅有9％的人認為「會變得更好」。

凱爾文接著分析了使用5G網路的優點和壞處。他表示，優點在於旅客可以更方便地與外界保持聯繫，例如：即時傳遞訊息給家人。此外，相較於現有的Wi-Fi，5G提供了更可靠的網絡連接，這對於需要消磨時光的乘客，特別是帶著小孩的家庭，可能是一個更吸引的選項。

然而，壞處則包括，5G網路可能對飛行產生干擾，儘管現有技術下這種情況發生的可能性很低，但仍然存在風險。而最大的問題可能在於「噪音」，因為不是所有乘客都會尊重他人，他們可能會大聲講電話或使用擴音功能，而導致乘客之間發生爭執，這將降低整體飛行品質。

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