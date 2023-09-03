美國密西根湖尋獲沉沒152年帆船 甲板、舵輪保持完好

美國歷史學家7月在密西根湖中找到有著156年歷史的帆船，舵輪保存完好。（美聯社）

2023/09/03 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國歷史學家7月在密西根湖中找到有著156年歷史的帆船，帆船殘骸保存完好，內部甚至有船員遺留的物品。

根據《美聯社》報導，美國威斯康辛州海事歷史學家貝洛德（Brendon Baillod）及耶克（Robert Jaeck）7月在威斯康辛州阿爾戈馬鎮（Algoma）旁的密西根湖水深82公尺處，發現這艘1881年沉沒的帆船「特立尼達號」（Trinidad）。在8月31日釋出的新聞稿中表示，「特立尼達號」是威斯康辛州水域保存最完好的沉船，內部依舊完好，甲板、錨甚至是船員用品都還存在。

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「特立尼達號」在1867年建造完成，主要用於密爾瓦基、芝加哥、紐約州等地的貿易往來，不過「特立尼達號」在1881年5月13日載運煤炭時，在威州阿爾戈馬鎮岸邊16.1公里處沉沒。船長希金斯（John Higgins）和他的8名船員幸運逃生，事後希金斯認為，「特立尼達號」沉沒可能是船體受損所致。

在發現「特立尼達號」後，貝洛德及耶克已經建立該船的3D模型，可供民眾進行虛擬導覽，未來兩人計畫與威斯康辛州歷史學會合作，將沉船提名為國家歷史名勝。

帆船「特立尼達號」（前）在1881年沉沒。（美聯社）

專家建立「特立尼達號」3D模型。（美聯社）

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