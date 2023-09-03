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以色列「厄立垂亞日」慶祝活動爆衝突 逾百人受傷

2023/09/03 01:30

〔中央社〕慶祝「厄立垂亞日」活動的厄立垂亞政府支持者與總統阿夫瓦基（Isaias Afwerki）的反對者在以色列特拉維夫（Tel Aviv）發生暴力衝突，造成100多人受傷。

根據現場的路透社記者，以色列警方發射了閃光手榴彈（stun grenade）以平息衝突，部分抗議者則向警員投擲石塊，並縱火焚燒垃圾桶。社群媒體上的影片顯示，厄立垂亞政府支持者用棍棒毆打反政府抗議者。

以色列醫療人員表示，示威活動中有超過114人受傷，正在接受治療，其中包括約30名警察。

這起暴力示威源自厄立垂亞駐以色列大使館發起活動，以紀念1961年厄立垂亞為脫離衣索比亞獨立而發動戰爭的日子。

自1993年厄立垂亞成功獨立後，阿夫瓦基一直執政至今。人權組織譴責他的政府強力打壓異議，且該國一直處於美國及歐盟的制裁之下。

特拉維夫的一名抗議人士告訴路透社，「我們為什麼要逃離我們的國家？為什麼以色列警方允許他們為這個獨裁者慶祝？我們反對這樣做。為什麼我要在這裡尋求庇護？」

以色列警方發布聲明指出，「目前，大批警察和邊防警察部隊仍在特拉維夫地區打擊違法分子。」

據難民援助組織阿薩夫（Assaf），目前約有2萬5500名尋求庇護的厄利垂亞人居住在以色列。

越過邊境逃往以色列的厄利垂亞人表示，一旦被遣返，他們將面臨迫害。1120903

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