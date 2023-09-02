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打壓利刃仍淌血！向民企示好當自己人看 紐時戳破習近平謊言

中國經濟低迷，習近平重申民企是「自己人」，承諾對民企提供支持。（美聯社資料照）

中國經濟低迷，習近平重申民企是「自己人」，承諾對民企提供支持。（美聯社資料照）

2023/09/02 23:04

〔編譯魏國金／台北報導〕中國經濟低迷，促使當局推出一連串措施，希望提振企業信心，中國國家主席習近平3月間重申「我們始終把民營企業與民營企業家當自己人」。不過，紐約時報近日一篇報導以實例呈現民營企業家是如何遭受中國政府打擊，導致財富化為烏有，重返貧窮。

報導的主角是45歲女企業家孫軍利（音譯），經營體育用品店的她，在2008年中國首次舉辦奧運會時賺得人生第一桶金。2013年她在陝西省韓城市開了一家名叫「曼尼咖啡」的餐廳，2018年她開了20家分店。

報導說，她開始創業時，中國的銀行不願向民企提供貸款，2015年前後，因螞蟻集團的競爭，監管機關指示國有銀行向小企業提供更多貸款，國銀追著她貸款，她借了相當於130萬美元的資金擴建餐館，但2018年監管機關憂心債務問題，改變政策，導致銀行突然收銀根斷貸。

2019年10月，她向眾親友借款償還銀行最後一筆30萬美元貸款，她寄望2020年1月春節假期資金流湧入，豈料爆發疫情，生意陷入谷底，為了支付房租與工資，她借了更多錢，但最後他因積欠31名員工6週薪資，遭警方拘留16天。

她獲釋後，因無力償債，法院扣押了她的房子、車子，同時將她列入國家「失信黑名單」。2013年7月中國啟用了該黑名單，今年3月名單上有800萬人。

她說，「我身邊都是和我一樣的人；我們都是草根，通過自己的努力創造了財富，但又一無例外的都一貧如洗，甚至負債」。

她不指望得到政府任何財政支持，只希望能將她從黑名單中撤銷，她說，「我要去一趟上海，我坐不了飛機，我坐不了高鐵，我是出不了門的；我只想讓你把我從黑名單中解除，讓我能成一個正常人，能正常的再次創業」。

《紅色賭盤》（Red Roulette）作者沈棟在Podcast節目上說，沒有人會相信中國政府向民營企業示好的承諾，因為民企多年來飽受當局打壓之苦，就好像「習老大手裡拿的刀還淌著血，現在過來拍拍你說，兄弟呀，我們是自己人，而你顫抖著看著那把刀」。

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