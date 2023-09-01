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涉跨國古董竊盜 羅馬皇帝無頭銅像遭紐約檢方沒收

克里夫蘭藝術博物館館藏的無頭銅像，據信是羅馬皇帝馬可奧理略。（美聯社）

克里夫蘭藝術博物館館藏的無頭銅像，據信是羅馬皇帝馬可奧理略。（美聯社）

2023/09/01 19:47

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國克里夫蘭藝術博物館館藏的一尊被認為是羅馬皇帝馬可奧理略（Marcus Aurelius）的無頭銅像，近期遭紐約法院列為證物。原因是該雕像涉及跨國古董竊盜。

《衛報》報導，據曼哈頓地方檢察官辦公室說法，該尊銅像的歷史可追溯至西元180至200年間，價值達2000萬美元（約新台幣6.4億元）。克里夫蘭藝術博物館於1986年取得，作為館內重要古羅馬藝術展品。

檢方說明，8月14日對博物館發出的搜索令，是為了調查關於從土耳其經曼哈頓的古董竊盜走私網絡。曼哈頓地檢近年致力於交還從土耳其、希臘、以色列和義大利等國所竊取的珍品。

土耳其2012年公布一份清單，稱克里夫蘭博物館收藏的數十件品項，是從土國境內竊盜至海外。館方當時回應，土耳其並沒有提供強而有力的證據。

土國文化旅遊部長Zeynep Boz表示，檢方的行動帶來了強烈希望，「圍繞在此議題上的長期爭論，使得這座雕像與家鄉分離。」

克里夫蘭博物館發言人回應，因為雕像已被列為證物，無法發表評論，強調館方對雕像的來源問題相當重視。

馬可奧理略於西元161至180年間統治羅馬帝國，信奉斯多葛主義的他有「哲學家皇帝」之稱，其撰寫的《沉思錄》至今仍是經典作品。

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