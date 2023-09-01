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英國新任防長曝光 表態力挺烏克蘭「對抗普廷」

英國前能源安全大臣夏普斯31日接任國防大臣，神情輕鬆步出唐寧街10號。（路透）

英國前能源安全大臣夏普斯31日接任國防大臣，神情輕鬆步出唐寧街10號。（路透）

2023/09/01 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕英國前能源安全大臣夏普斯（Grant Shapps）31日接替華勒斯（Ben Wallace），出任英國國防大臣一職。該人事任命案令外界出乎意料，一方面延續了倫敦對烏克蘭的支持，一方面卻引發人們對夏普斯缺乏軍事經驗的質疑聲浪。

據《路透》報導，英國預計明年舉行全國大選，保守黨首相蘇納克（Rishi Sunak）可能看中夏普斯傳媒方面的才能，試圖扭轉工黨在民調中的領先地位。

英國政府正式宣布人事令後，夏普斯在X（舊稱Twitter）上表示：「期待與我國勇敢捍衛國家安全的男女官兵合作。我將繼續支持烏克蘭，對抗普廷的野蠻入侵。」

作為烏克蘭的主要國防供應商，英國正努力增產武器及軍事裝備，特別是砲彈產能，以幫助基輔擊退俄羅斯軍隊。莫斯科一再譴責英國對烏克蘭的軍事支援，稱這將導致「衝突延長」。

數名保守黨議員對夏普斯出任國防大臣表示訝異，公開質疑其缺乏軍事經驗。54歲的夏普斯8月初曾訪問基輔，宣布提供烏克蘭出口融資擔保。

這將是夏普斯過去1年內的第5個職位，此前他曾擔任交通運輸大臣、內政大臣、商業暨貿易大臣及能源安全大臣。

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