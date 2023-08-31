為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

達美航空降落遇嚴重亂流 空服員頭撞天花板11人送醫

達美航空編號175航班29日從義大利飛往美國亞特蘭大經歷嚴重亂流，造成至少11名乘客及機組員受傷送醫。（擷取自「X」平台）

達美航空編號175航班29日從義大利飛往美國亞特蘭大經歷嚴重亂流，造成至少11名乘客及機組員受傷送醫。（擷取自「X」平台）

2023/08/31 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕達美航空（Delta Air Lines）1架客機近日從義大利飛往亞特蘭大經歷嚴重亂流，導致劇烈晃動，造成至少11名乘客及機組員受傷，從影片還可見到飛機降落後醫護人員進到客艙將傷患抬下的畫面，機上甚至連行李架下方都被撞破了，可見力道之強。

綜合外媒報導，達美航空編號175航班（DL175）29日從義大利米蘭飛往美國喬治亞州亞特蘭大，匿名乘客向美媒《FOX》透露，亂流導致許多人受到嚴重傷害，另一對夫婦表示，班機本應於東部時間清晨5點45分起飛但卻延誤，原定於東部時間下午4點降落美國亞特蘭大，最後降落時間已是晚間6點54分。

那對夫婦向《FOX》描述了飛機遭遇亂流後，在空中突然急墜，甚至親眼看到兩位空服員頭直接撞到天花板，最後機長宣布要迫降亞特蘭大，所以乘客在機上多待了2小時，直到完成傷患分流。隨後外媒聯絡位於亞特蘭大的達美航空確認相關資訊。

達美航空亞特蘭大證實，該航班於降落前遭遇嚴重亂流，目前達美航空正在與旅客聯繫中，妥善照顧受傷的乘客與機組員，並確認機上有151人，包含10名空服員與4名機師，一共有11人受傷送醫，針對其餘乘客，達美航空亦提供住宿、膳食與重新訂票的服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
WTT挑戰賽》第四局2:9落後驚天大逆轉 林昀儒/陳思羽驚險闖進8強
2023/08/31 13:37

WTT挑戰賽》第四局2:9落後驚天大逆轉 林昀儒/陳思羽驚險闖進8強
旅客困在機上時間過長 美國航空面臨1.3億元罰款
2023/08/29 19:51

旅客困在機上時間過長 美國航空面臨1.3億元罰款

蒲公英環保三層抽取式衛生紙新上市
MiLB》5局飆7K只挨1安失1分 鄧愷威好投退水手3A奪第3勝
2023/08/19 13:20

MiLB》5局飆7K只挨1安失1分 鄧愷威好投退水手3A奪第3勝
不追打引誘球 龍8分大局噬獅
2023/08/17 05:30

不追打引誘球 龍8分大局噬獅

激殺優惠PP超級品牌週 僅此一檔！！
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播