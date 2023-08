達美航空降落遇嚴重亂流 空服員頭撞天花板11人送醫

2023/08/31 17:22

〔即時新聞/綜合報導〕達美航空(Delta Air Lines)1架客機近日從義大利飛往亞特蘭大經歷嚴重亂流,導致劇烈晃動,造成至少11名乘客及機組員受傷,從影片還可見到飛機降落後醫護人員進到客艙將傷患抬下的畫面,機上甚至連行李架下方都被撞破了,可見力道之強。

綜合外媒報導,達美航空編號175航班(DL175)29日從義大利米蘭飛往美國喬治亞州亞特蘭大,匿名乘客向美媒《FOX》透露,亂流導致許多人受到嚴重傷害,另一對夫婦表示,班機本應於東部時間清晨5點45分起飛但卻延誤,原定於東部時間下午4點降落美國亞特蘭大,最後降落時間已是晚間6點54分。

那對夫婦向《FOX》描述了飛機遭遇亂流後,在空中突然急墜,甚至親眼看到兩位空服員頭直接撞到天花板,最後機長宣布要迫降亞特蘭大,所以乘客在機上多待了2小時,直到完成傷患分流。隨後外媒聯絡位於亞特蘭大的達美航空確認相關資訊。

達美航空亞特蘭大證實,該航班於降落前遭遇嚴重亂流,目前達美航空正在與旅客聯繫中,妥善照顧受傷的乘客與機組員,並確認機上有151人,包含10名空服員與4名機師,一共有11人受傷送醫,針對其餘乘客,達美航空亦提供住宿、膳食與重新訂票的服務。

On Aug. 29, #Delta Airbus A350 (N576DZ) flight #DL175 from #Milan Malpensa to #Atlanta encountered severe turbulence while descending towards Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport.



???? ©Helloayo/TikTok#aviation #AvGeek #avgeeks #flights #Travel #DeltaAirlines #A350 pic.twitter.com/PKsTmOLhjg