達美航空降落遇嚴重亂流 空服員頭撞天花板11人送醫

達美航空編號175航班29日從義大利飛往美國亞特蘭大經歷嚴重亂流，造成至少11名乘客及機組員受傷送醫。（擷取自「X」平台）

2023/08/31 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕達美航空（Delta Air Lines）1架客機近日從義大利飛往亞特蘭大經歷嚴重亂流，導致劇烈晃動，造成至少11名乘客及機組員受傷，從影片還可見到飛機降落後醫護人員進到客艙將傷患抬下的畫面，機上甚至連行李架下方都被撞破了，可見力道之強。

綜合外媒報導，達美航空編號175航班（DL175）29日從義大利米蘭飛往美國喬治亞州亞特蘭大，匿名乘客向美媒《FOX》透露，亂流導致許多人受到嚴重傷害，另一對夫婦表示，班機本應於東部時間清晨5點45分起飛但卻延誤，原定於東部時間下午4點降落美國亞特蘭大，最後降落時間已是晚間6點54分。

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那對夫婦向《FOX》描述了飛機遭遇亂流後，在空中突然急墜，甚至親眼看到兩位空服員頭直接撞到天花板，最後機長宣布要迫降亞特蘭大，所以乘客在機上多待了2小時，直到完成傷患分流。隨後外媒聯絡位於亞特蘭大的達美航空確認相關資訊。

達美航空亞特蘭大證實，該航班於降落前遭遇嚴重亂流，目前達美航空正在與旅客聯繫中，妥善照顧受傷的乘客與機組員，並確認機上有151人，包含10名空服員與4名機師，一共有11人受傷送醫，針對其餘乘客，達美航空亦提供住宿、膳食與重新訂票的服務。

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