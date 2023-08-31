尼日政變制裁無果 歐盟外長齊聚西班牙召開會議

歐盟外交政策負責人博雷利30日表示，尼日政變為非洲帶來了不穩定的時代。（路透）

2023/08/31 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕非洲國家尼日於上月26日爆發政變，政變方至今仍未讓原總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）復位，對此，歐盟外交部長本月31日齊聚西班牙，討論該如何因應尼日局勢，不排除祭出針對特定團體或個人的制裁手段，但同時仍得考量非洲另一國加彭發生政變後對非洲所造成的情勢影響。

根據《路透》報導，西非與中非國家近期局勢不穩，歐盟外長定於30日在西班牙召開外長會議，尼日派出遭推翻的政府外交部長馬沙烏杜（Hassoumi Massaoudou）出席，西非經濟共同體（ECOWAS）主委圖瑞（Omar Touray）亦將出席會議。

請繼續往下閱讀...

《路透》指出，歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell）30日表示，「尼日政變為脆弱的非洲帶來了不安穩的時代，將破壞區域穩定」，過去10年，西非和中非國家在擺脫「政變地帶」這稱號上有長足進步，但近年卻因為持續的不安全局勢、有爭議的選舉問題及系統性腐敗等，為軍事奪權打開了大門。

博雷利提到，歐盟已經在著手研擬制裁尼日軍政府的法律框架，31日歐盟外長會進一步就框架進行磋商，目前歐盟與西非經濟共同體已對尼日進行經濟制裁與政治制裁手段，但需要31日議程內的框架通過後，歐盟才可針對特定「個人」或「組織」祭出制裁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法