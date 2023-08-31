軍服採購爆黑幕 烏克蘭防長傳近日去職

烏克蘭防長列茲尼科夫28日在基輔記者會上，向媒體展示烏克蘭軍裝。（法新社）

2023/08/31 16:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍服採購傳出弊案，《烏克蘭真理報》31日報導，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）近日將去職，遺缺可能由克里米亞韃靼族前國會議員、現任烏克蘭國家財產基金會負責人烏梅洛夫（Rustem Umerov）接任，當局正考慮讓列茲尼科夫預轉任烏克蘭駐英國大使。

報導中說，烏克蘭國會（最高拉達）議員熱列茲尼亞克（Yaroslav Zhelezniak ）在Telegram發文透露這項消息，稱最高拉達預計下週將考慮現任國防部長的辭職。

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熱列茲尼亞克日前與調查記者一起上電視節目，揭露國防部向土耳其採購的士兵冬衣夾克價值為29美元，但國防部文件顯示每件價格為86美元。目前並無證據列茲尼科夫涉入其中，但他日前表示，若夾克採購弊案屬實，他將請辭下台。

這不是列茲尼科夫第一次傳出去職消息。今年2月，烏克蘭國防部爆出在為前線部隊採購軍糧時，將合約書上的採購價格提高，以市價的2至3倍，約3.5億美元和一家餐飲公司簽約，有收取回扣之嫌，一名副部長遭解職及調查，另有一名副部長自請離職。

國防部內部醜聞讓列茲尼科夫承受極大壓力，當時傳出他將轉任戰略工業部長，由國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫接任。不過當時正值烏克蘭爭取西方軍援的關鍵時刻，列茲尼科夫後來獲得總統澤倫斯基留任。

現年56歲的列茲尼科夫在2021年11月就任國防部長，烏俄戰爭期間他積極與西方國防官員合作，並持續監督軍援接收進度，烏克蘭能融入北約軍事聯盟也是列茲尼科夫的首要任務。作為戰時防長，列茲尼科夫與西方防務官員關係密切，更為烏克蘭爭取到西方數十億美元軍援。

《烏克蘭真理報》報導，據消息人士透露，列茲尼科夫正在考慮是否擔任烏克蘭駐英國大使，而最有可能接替他的防長候選人，是烏克蘭國家財產基金現任負責人烏梅洛夫，澤倫斯基總統本週曾與他會面，討論了該基金的工作成效。

41歲的烏梅洛夫是去年3月俄烏和談的烏克蘭代表團成員之一。《華爾街日報》報導，當時烏梅洛夫出現「眼睛不適、皮膚脫皮」等症狀，疑似遭下毒。不過《路透》後來報導指出，美國情報顯示這是環境因素導致，「不是中毒」。

41歲的克里米亞韃靼族前國會議員烏梅洛夫，可能接任烏克蘭防長。（取自Telegram）

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