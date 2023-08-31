拜習會破局 路透：習近平可能缺席印度G20峰會

消息人士披露，習近平可能缺席下週將在印度舉行G20峰會，改由中國國務院總理李強代表出席。（彭博）

2023/08/31 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕熟稔中國事務消息人士披露，中國國家領導人習近平可能缺席下週將在印度舉行G20峰會，改由中國國務院總理李強代表出席，目前北京政權尚未回應。

根據《路透》獨家報導，2名印度官員、1名駐中國外交官以及1名替另一個G20國家政府工作的官員提及，預計改由中國國務院總理李強代表出席9月9日至9月10日於印度新德里舉行G20峰會。目前印度、中國外交部發言人皆尚予以回應。

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報導分析，習近平與拜登最近一次會晤在去年11月於印尼峇里島舉行G20峰會，當時2人利用峰會舉行場邊會談。拜登已證實將出席峰會，故G20峰會一直被視為美國總統拜登與習近平會面場合，加上美中雙方因貿易、地緣政治等議題而針鋒相對，因此這2個超級大國正尋求讓緊張關係更趨穩定。

與此同時，印度1名高級政府官員向路透社透露，「我們知道總理將代替習近平出席。」而在中國，2名國外外交官、1名替另一個G20國家政府工作的官員說，習近平可能不會參加G20峰會。

中國數名消息人士稱，他們不清楚習近平缺席G20原因，其中2名知情人士聲稱是從中國官員獲知這份消息。另，俄羅斯總統普廷近日宣布，他不會親赴新德里，改派俄外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代為出席這場峰會。

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