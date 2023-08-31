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加彭政變》軍方任命衛隊指揮官擔任過渡領導 是現任總統堂弟

共和國衛隊指揮官恩古瑪擔任加彭過渡總統，他曾經是前總統老彭戈的副官，同時也是現任總統阿里．彭戈的堂弟。（美聯社）

共和國衛隊指揮官恩古瑪擔任加彭過渡總統，他曾經是前總統老彭戈的副官，同時也是現任總統阿里．彭戈的堂弟。（美聯社）

2023/08/31 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕非洲中西部國家加彭總統大選一結束就發生政變！在當地時間30日清晨，一群高級軍官出現在國營電視台上，宣布接管國家，解散政府，取消大選結果，任命共和國衛隊指揮官恩古瑪（Brice Oligui Nguema）將軍擔任過渡總統，他曾經是前總統老彭戈（Omar Bongo）的副官，同時也是現任總統阿里．彭戈（Ali Bongo Ondimba）的堂弟。

綜合外媒報導，加彭軍方在大選後發動政變奪權，64歲總統阿里．彭戈已被軟禁在家中，他的1名兒子則因「叛國罪」被捕，阿里．彭戈當天透過總統辦公室發佈了約50秒的短片，他在影片中未使用加彭官方語言法語，而是用英語說，自己目前在住所中，妻兒在別處。他呼籲國際對此發聲。

軍方任命共和國衛隊指揮官恩古瑪擔任過渡總統，他曾經是前總統老彭戈的副官，老彭戈2009年去世後，兒子阿里．彭戈接任，恩古瑪擔任其護衛，同時也是他的堂兄弟，有人認為，這不是典型的非洲政變，更像是彭戈家族的內部紛爭。

恩古瑪受訪時稱，加彭人民對政府感到失望，他指出彭戈在2018年中風後健康狀況不佳，同時競選第三個任期總統違反了憲法，「沒有人敢承擔責任，所以軍隊決定翻開新的一頁。」

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