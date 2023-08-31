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天外飛來電線桿 女老師過馬路遭砸中死亡

31歲女老師羅賓森過馬路遭飛來電線桿砸中，緊急送醫仍不治。（圖擷取自「@JustinBamberg」推特）

31歲女老師羅賓森過馬路遭飛來電線桿砸中，緊急送醫仍不治。（圖擷取自「@JustinBamberg」推特）

2023/08/31 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國南卡羅萊州日前發生車禍撞死人意外，1輛重型貨車失控撞上路旁電線桿，強力衝撞力掀翻8根電線桿，其中1根被撞飛直接砸中31歲正過馬路高中女老師，該名老師因嚴重受傷緊急送醫仍不治，家屬近日指控，當地木製電線桿已使用多年，木材十分老舊，若電力公司有定期檢查將可避免意外，將提告並求償1億美元理賠。

綜合外媒報導，31歲女老師羅賓森（Jeunelle Robinson）任職瓦格納薩利高中教授社會研究，她於當地時間23日午休外出過馬路時，突然被某根飛來電線桿砸中致嚴重受傷，緊急送醫仍不治，校方隔日暫停日常課後活動和週末足球比賽，社區民眾也為羅賓森舉辦追思會活動哀悼。

據了解，事發當時有輛重型卡車因失控撞上路邊木製電線桿，因衝撞力過大疑掀翻8根電線桿，且造成其中1根電線桿飛出砸中羅賓森致死。公開影像可見，羅賓森過馬路到一半時，突然被前方飛來1根電線桿砸中後倒地，相當嚇人。

死者家屬律師近日受訪表示，倒塌的木製電線桿使用多年，木材十分老舊，若電力公司有定期檢查則不會發生這起事故，家屬將向電力公司提告，要求電力公司向當地電力基礎設施投資2千萬美元，同時求1億美元賠償金，以彌補家屬痛苦與哀傷。

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