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賄賂就能免役！ 澤倫斯基斥責烏國醫療委員會「腐敗」

烏克蘭總統澤倫斯基30日譴責軍事醫療委員會收受賄賂，讓逃避兵役者有機會大規模離境。（路透資料照）

烏克蘭總統澤倫斯基30日譴責軍事醫療委員會收受賄賂，讓逃避兵役者有機會大規模離境。（路透資料照）

2023/08/31 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）30日公開譴責該國軍事醫療委員會，直指委員會收受賄賂，讓逃避兵役者有機會大規模離境。

據《路透》報導，澤倫斯基表示，烏克蘭國家安全與國防事務委員會（National Security and Defence Council）已檢視了自2022年2月俄國入侵以來，包括偽造免役報告、收受賄賂、役男逃亡海外等相關證據。

烏克蘭政府已將打擊貪腐列為優先事項，此為該國能否加入歐盟的關鍵。

澤倫斯基強調，對可疑免役報告的調查仍在進行中，他在30日的夜間演說中表示：「自去年2月以來，因軍事醫療委員會的決策，導致部分地區免服兵役人數增加了十倍。決策毫無疑問代表著腐敗。」

澤倫斯基指出，調查揭露了不同地區、不同職位官員的貪腐行徑，收賄金額從3000至1萬5000美元（約新台幣9萬5660元至47萬8300元）不等。

澤倫斯基表示，有必要進行單獨分析，確定逃亡海外的役男人數，「牽涉人數至少達數千人」。澤倫斯基本月解雇了烏克蘭地方徵兵中心的所有負責官員。

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