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習思想成為學生必修課 學者：中國內外交迫洗腦維穩

為了加強對學生的思想控制，中共中央宣傳部宣布，《習近平新時代中國特色社會主義思想概論》，8月28日起發行，成為全國從小學到大學的教材。（擷取自網路）

為了加強對學生的思想控制，中共中央宣傳部宣布，《習近平新時代中國特色社會主義思想概論》，8月28日起發行，成為全國從小學到大學的教材。（擷取自網路）

2023/08/30 11:35

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國各級學校近日陸續開學，為了加強對學生的思想控制，以及維持社會穩定，根據「自由亞洲電台」報導，中共中央宣傳部宣布，《習近平新時代中國特色社會主義思想概論》（簡稱《概論》）已由高等教育出版社、人民出版社聯合出版，8月28日起在全國發行，成為全國從小學到大學的教材。有網友嘲諷，中共要對學生「入腦入心入魂」，慶幸自己畢業得早。

學者分析指出，將習近平《概論》寫入教材，顯示中國內外交迫，需要增加政治理論課替學生洗腦，以達到維穩目的，而中國學生花那麽多時間學習這些非學術科目，學習和學術研究水準必定下降。

新華社8月28日報導，為進一步推動習近平「新時代中國特色社會主義思想進教材、進課堂、進頭腦」，中共中宣部會同中國教育部編寫了《概論》，成為小學至大學教材。

這本被中共稱為《概論》的教材，是中國學生繼馬克思主義、毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論、中國近現代史綱要、思想道德與法治之後，第5門必修政治思想課程。

習近平的《概論》成為小學至大學教材引起網友熱議，Ｘ（推特前身）帳號「李老師不是你老師」發文表示，《概論》課是2020年開設，一開始沒有教材，直到現在才有。亦有網友表示，這堂《概論》課程是在大學二年級下學期與毛澤東思想概論一起學習，課程內容幾乎與毛思想一樣。

不少網友留言批評，認為「中國考研生的腦袋要放這種垃圾，很可悲」、「這真的要入腦入心入魂」；還有網友反諷，「能夠把簡體中文這門語言，徹底變成廢話文學其實也是一種超能力」、「怪不得畢業生都找不到工作，上學學這些狗吧垃圾」。

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