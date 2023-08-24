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普里格津專機疑遭防空飛彈擊落 華府智庫：「幾可肯定」普廷下令暗殺

俄羅斯S-300防空系統的資料畫面。（俄羅斯國防部）

俄羅斯S-300防空系統的資料畫面。（俄羅斯國防部）

2023/08/24 16:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯瓦格納傭兵集團首腦普里格津，23日搭乘的飛機墜毀，華府智庫「戰爭研究所」（ISW）援引消息人士指出，普里格津的專機疑遭S-300防空飛彈擊落，且「幾可肯定」是俄羅斯總統普廷下令暗殺。

ISW在23日公布的最新俄烏戰情評估報告中指出，俄羅斯消息人士放大的影片顯然顯示，1枚俄羅斯飛彈擊中了普里格津的專機。報告引述一位內部消息人士說法稱，2枚S-300防空飛彈擊落了這架飛機。

ISW的分析人士傾向於認為，普廷為瓦格納兵變的恥辱報了仇，並下令摧毀瓦格納領導層。

報告指出，自6月兵變以來，俄羅斯國防部和克里姆林宮一直在摧毀瓦格納集團並削弱普里格津的權力，刺殺瓦格納最高領導層，很可能是消滅瓦格納這個獨立組織的最後一步。

報告引述專家看法指出，群龍無首的瓦格納集團前途未卜，普里格津和瓦格納聯合創始人與實際軍事領袖烏特金（Dmitry Utkin），無疑是瓦格納的代言人，他們遭謀殺將對瓦格納產生重大影響。

此外，瓦格納的指揮官和戰士可能會開始擔心自己的生命安全，因此導致士氣低落。

分析人士還指出，普廷「幾可肯定」下令俄羅斯軍方擊落普里格津的飛機。俄羅斯軍方，特別是國防部長紹伊古和總參謀長吉拉西莫夫，如果沒有普廷的命令，很難取普里格津的性命。

俄羅斯救援人員24日在墜機現場，從機殘骸中抬出裹屍袋。（美聯社）

俄羅斯救援人員24日在墜機現場，從機殘骸中抬出裹屍袋。（美聯社）

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