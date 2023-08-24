日本福島核處理水今排海 中國宣布即起全面暫停日本水產品進口

日本今（24日）當地時間下午1時（台灣時間中午12時）開始排放福島核處理水。（歐新社）

2023/08/24 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕日本今（24日）當地時間下午1時（台灣時間中午12時）開始排放福島核處理水，引發東亞鄰國抗議，香港、澳門相繼禁止福島縣、千葉縣等10都縣的水產品進口，中國今也宣布即日起全面暫停日本水產品進口。

綜合中國媒體報導，中國海關總署今發布公告，稱為全面防範日本福島核汙染水排海對食品安全造成的放射性汙染風險，保護消費者健康，確保進口食品安全，自2023年8月24日（含）起全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物），未來將視情況動態調整有關措施。

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香港、澳門也從今天起禁止進口來自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉等10個都縣的水產品；南韓方面則稱對此感到遺憾，不過尚未有禁限令規劃。

我國農業部漁業署長張致盛今表示，已透過外交部發文給日本表達非常不同意，為讓國人吃得安全與安心，透過3個環節把關，包含農業部試驗單位的公務船到漁區直接採樣，到港後由漁業署採樣抽驗，以及上市後由衛福部食藥署抽驗，今年也新增「氚」檢驗項目，迄今已採檢133件全數合格，上半年已檢測超過1600件，今年抽驗件數會超過原先設定的3千件，相關數據都會成為科學基準。

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