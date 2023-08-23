中國止觀村民無端淪問題公司老闆 擔心背債逾20被害人茫然

中國止觀村有20多位村民的名下突然多了好幾間公司，他們對此毫不知情，當地政府已立案調查。（圖擷取自微博 ）

2023/08/23 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕生活中，有許多人都希望自己能當上老闆，但有些人卻莫名「被」當老闆。中國四川省雅安市的止觀村從去年底開始，有20多位村民陸續發現，自己名下突然多了好幾間公司，但他們對此毫不知情，被冒名的村民中甚至還有精神病患，由於莫名當上老闆的公司中，有部分公司已經出現經營異常，擔心這些公司產生債務糾紛，讓受害老闆不知該怎麼辦。村委會否認幹部透露村民個資訊息，事後村里已收集相關資料，雅安市的警察局也已立案調查釐清。

根據《紅星新聞》報導，去年中國四川省雅安市的止觀村，為村民程女提供一個公益性職位，為了領取相應勞務費用，程女需要以個人名義去稅務部門開具發票，然而當她拿著身分證去開票時，工作人員查詢後對她說，「你名下註冊登記了好幾家公司，每月可以直接來領取一定的發票。」

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程女表示，「我當時就懵了！是同名同姓整錯了吧？」經多次查詢確認，她的名下確實冒出了7、8家公司，父母名下也有6、7家公司，程女強調，她根本沒開過這些公司，莫名其妙就成了法定代表人、投資人、大股東、經理、監事等。更讓程女擔心的是，其中部分公司已經出現經營異常，不知若未來公司產生債務糾紛該怎麼辦。

此外，查詢部分公司登記資料時，程女發現確實有自己身分證文件、人臉驗證頭像等，但身分證是以前的，頭像也是多年前長髮的模樣，但她能肯定簽名不是自己簽的，因此不知道代辦人是誰。

實際上，程女的情況並非個例，今年初，同村一位大學生也接到學校電話，說他的名下查出多家公司，讓他趕緊去處理，消息傳開後，更多村民開始查詢自己的情況。止觀村黨委副書記黃志青透露，其他村民也陸續查出名下冒出很多公司，涉及20多人，加起來的公司估計近百家，在這些被冒名的村民中，包括不識字的老農民、大學生，甚至還有精神病患等。

據報導，這20多位村民都是止觀村5組人，年齡多在20歲至40歲，其他村組暫未發現類似情況。有人懷疑，是否村組幹部洩露了村民的個人身分訊息，對此，黃志青予以否認，「應該不可能，希望公安部門早日調查清楚。」事發後，村里第一時間向鎮級政府匯報，並收集了相觀村民的訊息交到派出所。雅安市公安局名山區分局也已立案調查，背後原因須等警方調查釐清。

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