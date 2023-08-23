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烏克蘭獨立日前夕 前線官兵簽名國旗冉冉升起

升旗儀式在基輔地標「祖國之母」雕像旁的廣場舉行，雕像上原有的前蘇聯國徽，已換上烏克蘭三叉戟國徽。（路透）

升旗儀式在基輔地標「祖國之母」雕像旁的廣場舉行，雕像上原有的前蘇聯國徽，已換上烏克蘭三叉戟國徽。（路透）

2023/08/23 17:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕每年8月23日（烏克蘭獨立日的前一天）是烏克蘭國旗日，一面寫上烏克蘭前線守軍留言與簽名的歷來最大烏克蘭國旗，23日在首都基輔冉冉升起，烏克蘭總統澤倫斯基在升旗儀式上強調，「烏克蘭國旗是我們的驕傲、信心、力量和記憶。」

在此同時，基輔知名地標「祖國之母」紀念碑，7月30日展開部分拆除作業，將盾牌上的蘇聯國徽移除之後，換上烏克蘭三叉戟國徽，相關工程趕在獨立日前一天，於23日全部完工。

《自由歐洲電台／自由電台》（RFE/RL）報導，烏克蘭國旗日慶祝活動在「祖國之母」紀念碑旁的廣場舉行，在場官員與民眾先為烏克蘭陣亡英雄默哀一分鐘。澤倫斯基在致詞中說，「這是我們的象徵、我們的護身符、我們的藍黃色旗幟。這面國旗是我們的驕傲，當國旗高高飄揚時，我們感到自豪。當我們慶祝節日時、當我們贏得勝利時、當我們返回我們的土地時，國旗就是我們的信心。」

澤倫斯基補充說，國旗也是我們的力量，是意志的源泉，是每個人不屈不撓的精神，烏克蘭戰士將這面旗幟掛在鎧甲、心底上，為我們每一吋土地而戰，勇往直前，取得勝利。他說：「國旗是我們的記憶，是對不同時代所有保衛領土，並為烏克蘭而獻出生命的英雄的尊重。」

烏克蘭國旗中的藍色代表天空與海洋，象徵自由與主權；黃色代表麥田，象徵烏克蘭悠久的農業歷史。黃藍二色為烏克蘭的傳統顏色，源自該國藍盾黃獅徽章；烏克蘭國徽為藍色的盾徽，中間是金色的三叉戟。這個圖案最初是古東斯拉夫人留里克王朝（830年—879年）的紋章圖案，1918年3月22日曾被立為烏克蘭人民共和國國徽，1992年2月19日經烏克蘭最高拉達（國會）採納作為國徽。

巨幅烏克蘭國旗上，寫上了前線官兵的祝福與簽名。（取自烏克蘭總統辦公室）

巨幅烏克蘭國旗上，寫上了前線官兵的祝福與簽名。（取自烏克蘭總統辦公室）

烏軍儀隊在基輔參加烏克蘭最大國旗的升旗儀式。（路透）

烏軍儀隊在基輔參加烏克蘭最大國旗的升旗儀式。（路透）

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