曾自爆「我沒有車」 加拿大副總理開車飆132公里超速被罰

加拿大副總理方慧蘭因開車超速而被罰款。（路透）

2023/08/23 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）是名自行車愛好者，日前被問到油價、物價上漲問題，曾因為對外聲稱「自己沒車」，被反對黨批評脫離現實。而方慧蘭近期被媒體爆出，在亞伯達省（Alberta）因開車超速而被罰款。

綜合外媒報導，方慧蘭的發言人庫林斯卡斯（Katherine Cuplinskas）證實，方慧蘭在大草原城（Grande Prairie）至和平河鎮（Peace River）之間的路段以時速132公里行駛被攔查，因此被罰款加幣273元（約新台幣6440元），目前已將罰款全數繳清。據了解，方慧蘭當天駕駛的是租來的車。

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庫林斯卡斯沒有提到方慧蘭何時超速以及該路段限速是多少，不過《路透》報導指出，亞伯達省高速公路的最高速度限制為時速110公里。

日前方慧蘭被問到汽車燃油成本上漲時，她回應表示自己其實沒有汽車，她和孩子們以步行、騎腳踏車與搭地鐵來生活，方慧蘭說：「這實際上對我們家人來說更健康。我可以這樣生活。」不過方慧蘭近期卻傳出開車超速被罰款，有網友認為，總理杜魯道（Justin Trudeau）必須對此發表看法，另一派網友則認為這沒什麼大不了的，也有網友諷刺：「方慧蘭會開車，而且還開的很快。」

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