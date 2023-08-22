確定了！ 美國商務部長雷蒙多下週訪中

美國商務部長雷蒙多將於本月27日至30日訪中。（路透）

2023/08/22 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕在美中關係緊張之際，有消息傳美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）將在8月底訪問中國，引發外界關注。而今（22日）中國商務部證實此消息，雷蒙多將於下週訪中。

隨著美中貿易、晶片戰、地緣政治緊張逐步升溫，雷蒙多今年3月就曾公開表示考慮在今年訪問中國，以協助緩解全球兩大經濟體之間的緊繃關係。7月底，有消息人士就透露雷蒙多打算在8月下旬訪中，不過她本人對於訪中行尚存猶疑，因為她不確定訪中是否能達成實質性成果。

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而中國商務部今天透過官網證實，雷蒙多應中國商務部長王文濤邀請，將於本月27日至30日訪中。美國商務部同日也發聲明表示雷蒙多下週將與中國政府高官和商界領袖會面。

美國商務部是限制中國獲得先進技術的主要部門，過去有許多中國企業被美方列入黑名單，中國也持續打壓在華開展業務的美企，尤其圍繞在人工智能（AI）、晶片技術等領域的針鋒相對也正升級，雷蒙多能否實質緩和美中關係受到關注。

美媒《CNN》 表示，今年以來，已有多名美國高官訪問中國，包括美國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）及總統氣候特使凱瑞（John Kerry）。先前的訪問中，美方都希望重新開放溝通渠道並緩解近年來兩國之間加劇的緊張局勢，以免競爭演變成衝突，但檯面下，兩邊都持續在削弱連接世界兩大經濟體的重要經濟聯繫。

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