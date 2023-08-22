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希臘野火進逼當地醫院 急撤病患轉送客輪

希臘東北部港口城市亞歷山德魯波利斯（Alexandroupolis）當地醫院受野火波及，將90名病患緊急轉移至附近港口的一艘客輪安置。（歐新社）

希臘東北部港口城市亞歷山德魯波利斯（Alexandroupolis）當地醫院受野火波及，將90名病患緊急轉移至附近港口的一艘客輪安置。（歐新社）

2023/08/22 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕希臘近日遭受野火侵襲，東北部港口城市亞歷山德魯波利斯（Alexandroupolis）更是嚴重受災區，隨著野火連續延燒至第四天，當地醫院也受波及，不得不將90名病患緊急轉移至附近港口的一艘客輪安置。

英國廣播公司「BBC」今（22）日報導，亞歷山德魯波利斯大學醫院（University Hospital of Alexandroupolis）距離野火侵襲區過於靠近，導致大量濃煙和灰燼竄入院內，影響手術進行，甚至意外引發院內的氧氣瓶爆炸。對此希臘政府已調派一支由救護車和巴士組成的車隊緊急撤離院內約115名病患。

部分病患被轉移到亞歷山德魯波利斯的其他醫院，但90名新生兒和重症患者則轉送至該市港口停靠的「Adamantios Korais」客輪，該渡輪目前被希臘政府徵用做為臨時安置點，病患只能躺在甲板上放置的床墊。

目前希臘全國各地總共爆發至少64起野火，政府上週末共疏散大約12個社區，民防單位則呼籲居民留在室內躲避濃煙，同時也警告，雅典周邊區域和希臘南部其他地區的火災風險「極大」。另外，根據氣象學家指出，增加野火風險的極度乾熱天氣將持續到25日。

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