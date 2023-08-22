不甩中國要求切斷與台交流 澳媒曝9月又有跨黨派議員團訪台！

台灣與中國的問題近年成為國際關注焦點。（路透檔案照）

2023/08/22 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕又有外國政要將訪台！今（22日）有澳媒透露，下個月將有一個澳洲跨黨派議員代表團訪問台灣，直言這是澳洲議員決心反抗中國要求澳方切斷與台灣政治交流的另一個行動。

根據澳洲《ABC新聞》 報導，去年12月，有6名澳洲議員訪台，並與台灣總統蔡英文和其他高層見面，不過那次訪問相較於其他國家訪團來得低調。而下個月即將訪問台灣的澳洲議員代表團，由10名跨黨派議員組成，包括澳洲工黨眾議員威爾森（Josh Wilson）、佩雷特（Graham Perrett）、史密斯（David Smith）及澳洲自由黨參議員、影子內閣外交助理部長錢德勒（Claire Chandler），規模更甚以往。

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《ABC新聞》表示，雖然根據「一中原則」，澳洲政府不承認台灣是主權國家，但澳洲跟台灣仍維持非正式的政治和經貿關係，因此中共長期以來便不斷要求澳洲不要跟台灣有任何官方交流，去年澳洲議員代表團訪台時，中共官媒就對澳洲發動猛烈抨擊，預計此次代表團成行也將收到中國的嚴正抗議。

錢德勒直言，「澳洲議員代表團多年來都會訪問台灣，就像澳洲議員代表團定期訪問其他地方一樣，這次訪問並沒有不尋常的地方。對於澳洲等自由民主國家來說，繼續派遣非官方政治代表團前往台灣表示聲援，這是非常重要的事情。」

《ABC新聞》指出，這次澳洲議員代表團訪台的目的很可能與雙邊貿易有關，預料台灣官員將繼續說服澳洲議員們讓艾班尼斯（Anthony Albanese）政府支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

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