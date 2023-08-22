開第一槍！ 福島核廢水排入海 香港宣布禁日本10都縣水產進口

日本24日起將福島第一核電廠含氚核廢水排放入海，香港政府開第一槍，宣布將從排放核廢水當日起禁止日本10都縣水產進口。（法新社）

2023/08/22 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府今正式拍板，8月24日將福島第一核電廠含氚核廢水排放入海，引發東亞各國關注，現香港政府開第一槍，宣布將從排放核廢水當日起禁止日本東京都、福島縣等10都縣的所有水產品進口。

綜合香港媒體報導，因應日本排放福島第一核電廠含氚核廢水入海，香港特首李家超今（22日）指示相關部門，立即啟動進口管制措施，環境及生態局局長謝展寰宣布，自週四日本排放核廢水當天起，禁止東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉等10個都縣的水產品進口，包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，同時每日公布核輻射檢測量及香港水域輻射量。

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針對福島核廢水將排入海，我國原能會發言人王重德表示，原能會已超前部署在2020年成立跨部會平台，參照國際標準嚴格監測及為國人安全與健康把關等原則，執行源頭掌握、強化監測、擴散預報及資訊公開等配套措施，維護國人健康與我國周圍海域輻射安全。

王重德表示，原能會已透過跨部會合作，執行日本進口食品、海水、漁產、海域生態樣品取樣檢測，均無輻並射異常；後續原能會將於每日進行未來7天洋流擴散預報，並將相關資訊彙整於原能會含氚廢水專區，供民眾了解並放心。

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