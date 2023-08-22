俄戰車殘骸基輔大街排排站 烏克蘭人準備慶祝「獨立日」
2023/08/22 10:02
〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭8月24日將慶祝「獨立日」，也是烏克蘭連續第二年在「戰爭期間」慶祝，首都基輔的主幹道21日已排列許多從前線運來的俄羅斯戰車與軍用載具殘骸，許多基輔市民圍觀這些烏軍「戰果」，準備迎接慶典。
根據《路透》報導，基輔主要幹道赫雷夏蒂克街（Khreshchatyk）21日起排列著被擊毀、燒毀的各式俄軍載具，包括戰車、自走砲、裝甲運兵車等，作為烏克蘭慶祝「獨立日」的活動之一，許多烏克蘭民眾都前來參觀，父母帶著小孩在俄軍戰車殘骸旁散步，還有新人拍婚紗照，也有人騎腳踏車經過時順便拍照後就離去，展現烏克蘭人無懼俄羅斯入侵。
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59歲的基輔市民柯瓦爾（Natalia Koval）表示，她相信烏克蘭最終會擊敗俄羅斯，也許目前還沒有完全勝利，但勝利時刻終究會到來，「這場勝利不僅是我們的勝利，也會是整個世界的勝利」。
不少基輔市民都表示，他們對於公開展示「被破壞過的俄羅斯軍備」感到開心，認為此舉有助於提升烏克蘭人的意志。23歲的奧梅爾琴科 （Mark Omelchenko） 表示，我認為展示我們軍隊的能力以及展示俄羅斯人戰力有多差，這是個好主意，「看見烏克蘭勝利的實際證明是很重要的」。