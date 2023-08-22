俄戰車殘骸基輔大街排排站 烏克蘭人準備慶祝「獨立日」

烏克蘭慶祝「獨立日」，首都基輔的主幹道排列許多從前線運來的俄羅斯戰車與軍用載具殘骸，許多基輔市民圍觀這些烏軍「戰果」，還有新人穿婚紗來參觀、拍照留念。（路透）

2023/08/22 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭8月24日將慶祝「獨立日」，也是烏克蘭連續第二年在「戰爭期間」慶祝，首都基輔的主幹道21日已排列許多從前線運來的俄羅斯戰車與軍用載具殘骸，許多基輔市民圍觀這些烏軍「戰果」，準備迎接慶典。

根據《路透》報導，基輔主要幹道赫雷夏蒂克街（Khreshchatyk）21日起排列著被擊毀、燒毀的各式俄軍載具，包括戰車、自走砲、裝甲運兵車等，作為烏克蘭慶祝「獨立日」的活動之一，許多烏克蘭民眾都前來參觀，父母帶著小孩在俄軍戰車殘骸旁散步，還有新人拍婚紗照，也有人騎腳踏車經過時順便拍照後就離去，展現烏克蘭人無懼俄羅斯入侵。

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59歲的基輔市民柯瓦爾（Natalia Koval）表示，她相信烏克蘭最終會擊敗俄羅斯，也許目前還沒有完全勝利，但勝利時刻終究會到來，「這場勝利不僅是我們的勝利，也會是整個世界的勝利」。

不少基輔市民都表示，他們對於公開展示「被破壞過的俄羅斯軍備」感到開心，認為此舉有助於提升烏克蘭人的意志。23歲的奧梅爾琴科 （Mark Omelchenko） 表示，我認為展示我們軍隊的能力以及展示俄羅斯人戰力有多差，這是個好主意，「看見烏克蘭勝利的實際證明是很重要的」。

基輔民眾前來參觀。（路透）

烏克蘭政府將許多被擊毀、燒毀的各式俄軍載具排放在基輔街上「公開示眾」。（歐新社）

許多基輔民眾前來參觀俄軍載具殘骸。（路透）

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