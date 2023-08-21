穩了！都是自己人不怕 港媒：習近平減少主持及參加國內外會議

港媒指出，習近平在第3個任期明顯減少主持國內會議及參加國際會議的次數，應與權力更加穩固有關。（路透資料照）

2023/08/21 15:54

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港《南華早報》21日獨家報導，中國國家主席習近平在第3個任期開始後，似乎將更多權力交給其精心挑選的代理人，自己減少主持國內會議及參加國際會議的次數。觀察人士研判，這是因為習自認權力穩固，將重大責任委託他人時更有自信，也更自在。

報導指出，習近平似乎正在向其親自挑選的官員授予更多職責，從去年10月中共第20全國代表大會（20大）結束，亦即他擔任中共總書記的第3個5年任期的開始，到上週中共年度暑休為止，習近平總共主持38次國內會議，比5年前同期的59次，以及接替胡錦濤後第一個任期開始時主持的50次會議少了許多。

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儘管中國政治不透明，但會議是領袖表達具體目標和政策觀點的主要場合，反映出習近平在這些領域的參與程度。

雖然Covid-19大流行可能是影響因素，但在3月份的中國「兩會」之後，所有防疫措施皆已停止，當時習在所有政府重要職位成功安插盟友。此後，習近平僅主持19次國內事務會議，而5年前同期主持會議26次，10年前同期主持會議22次。

例如，習近平7月間將為期2天的中共軍事黨務會議交給中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東；相較之下，習近平2018年是親自出席這場會議。與此同時，習近平反而接待來訪的美國前國務卿季辛吉。消息人士透露，季辛吉的行程完全由北京安排，所以如果習近平決定參加軍務會議，要避開是輕而易舉的事。

儘管習近平曾在2013年和2018年出席博鰲亞洲論壇，但他今年3月下旬也沒有出席，而是交由親自挑選的國務院總理李強主持並在開幕儀式上致詞。

此外，習近平出席國際會議的次數也較少，3月份僅參加31次，其中包括3次線上會議，反觀5年前參加38次，10年前則參加43次。

鑽研中共政局多年的美國芝加哥大學政治學系教授楊大利認為，習近平在前兩個任期似乎急於在會議中現身，並於關鍵議題上闡述自身觀點，但現在似乎傾向在幕後操控，推估他認為自己的權勢已相當穩固。

德國柏林智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）中國問題資深分析家葛倫柏格（Nis Grunberg）也說，習近平現在擁有一支由他自己作主的團隊，「可以想像，他現在對自己所挑選的官員充滿信任，他可以更加放鬆，比以前更常待在幕後監督。」

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