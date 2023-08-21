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日本團隊3D模擬重建 軍艦島昔日榮景有望再現

位於日本西部九洲長崎縣海域的半人工島嶼端島又稱為「軍艦島」，過去曾聚集大批工人開發礦產，一度是全球人口密度最高的地方。（法新社）

位於日本西部九洲長崎縣海域的半人工島嶼端島又稱為「軍艦島」，過去曾聚集大批工人開發礦產，一度是全球人口密度最高的地方。（法新社）

2023/08/21 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕日本西部九洲長崎縣海域的半人工島嶼「端島」又稱為「軍艦島」，於日本明治到昭和時期因煤炭開採極度繁榮，但隨著產業重心轉移，榮景褪色，已成廢墟，2015年列入世界文化遺產，如今，日本研究團隊參考老照片、影片等，打算透過3D技術重現軍艦島風光，讓民眾可以模擬體驗島上生活。

根據《共同社》報導，日本東京大學東洋文化研究所副教授格泰斯（Christopher Gerteis）於2年半前提出「科技重建軍艦島」計畫，透過200多份文獻及圖片等，加上原本島上住民的介紹，利用3D技術重現軍艦島風光過往，重建日本史上第一座鋼筋水泥工公寓「30號樓」。

《共同社》指出，軍艦島重建計畫製作團隊希望可以透過技術讓軍艦島榮景再現，讓軍艦島的歷史價值可以永遠傳遞下去，身為製作團隊成員之一的長崎市建築師中村享一表示，透過3D影像科技，人們可以像身歷其境一般，穿梭在現今已經無法進入的建築物，走入已經坍塌的街區。

據了解，軍艦島曾經是世界人口密度最高的地方，上世紀50年代中期每平方公里人口密度超過8.3萬人，相較之下，全台最擠的永和，2021年人口密度為每平方公里3.8萬人。

日本研究團隊為延續「軍艦島」歷史教育價值，透過現代科技重新打造軍艦島，讓民眾可以透過模擬體驗軍艦島過去榮景，圖為日本軍艦島研究團隊製作。（擷取自「端島XR」官方網站）

日本研究團隊為延續「軍艦島」歷史教育價值，透過現代科技重新打造軍艦島，讓民眾可以透過模擬體驗軍艦島過去榮景，圖為日本軍艦島研究團隊製作。（擷取自「端島XR」官方網站）

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