評論家：習政權瀕臨崩潰 親信在關鍵時刻會背叛

今年以來中國內外交迫，習近平政權陷入風雨飄搖。近日多名評論家發文指出，習政權面臨崩潰危局，已成為國際共識，並說習的親信不想和習一塊陪葬，在關鍵時候會背叛他。 （歐新社）

2023/08/21 12:09

〔編譯盧永山／綜合報導〕今年以來中國經濟呈現斷崖式下跌，又面臨各種天災人禍，對外方面還與美國為首的西方國家關係交惡，習近平政權內憂外患，陷入風雨飄搖。近日多名評論家發文指出，習政權面臨崩潰危局，已成為國際共識，並說習的親信不想和習一塊陪葬，在關鍵時候會背叛他。

香港知名評論家顏純鉤連日來在臉書發文指出，美國華裔學者許成綱近日接受媒體訪問，提出中共可能的3種前景，一是宮廷政變習近平下台，二是金融危機導致經濟和政治危機，三是中共靠專制暴力，把社會危機往後拖。顏純鉤認為，後兩者是中國正在發生的事情，但可怕的是，中共越把問題往後拖，爆雷的規模越大，越難收拾。

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顏純鉤指出，中共最近大力清剿醫療衛生系統，從這個最賺錢的行業，去敲打那些既得利益者。中共領導人習近平不停地斷自己的財路，又不停將事情做絕，把所有人得罪光。半年來，中共國局勢惡化得這麼快，這麼深，令人瞠目結舌，這是任何人都預料不到的。

文章說，（中共）黨政軍一片亂象，社會醞釀暴力反抗，財政危機引發金融、經濟與政治危機，更嚴重的是，中南海在亂局面前一籌莫展，顯示出集體失能的狀態，內外壓力有增無減，地方處處爆雷，黨國上下都在等最後關頭的到來。

文章指出，連拜登最新都說中共是定時炸彈，美國總統對1個國家下如此嚴重的斷言，記憶中不曾有過。到這種地步，習近平已經顧不上國計民生，他只能專注收拾殘局：一是氣急敗壞搜刮民脂民膏，以應付即將來臨的財政危機；二是大規模清剿黨內反對勢力，以防危機臨頭時內部不穩；三是加緊擴充暴力鎮壓隊伍，以應對未來的社會動亂。

最近，北京衛健委甚至公布1個政策，宣布罪犯只要上繳非法所得，便可以既往不咎。按理，貪贓就是枉法，違法就要執法，現在要錢不要人，證明中共財政困難已經火燒眉毛，形勢如此，中共還能撐多久？關於中共崩潰的時間與形式，顏純鉤認為，崩潰的時間快則5年，慢則10年，因為中共的家底大概還能維持這麼一點時間。

此外，旅美華裔時事評論家鄧聿文8月13日在X（推特前身）發文說：「今天跟1個體制內相當級別的朋友交流，他認為他所接觸的黨內中高層，絕大多數都是不認同習的做法，很多人都把目前這種倒行逆施看作是1個笑話。而且這個時間不會很長。當我問他變革什麼時候會到來，1年，2年還是3年，他說不好估計，但5年內的可能性很大。」

鄧聿文在8月21日的發文中進一步指出：「前不久見了1個去年退休的高官，他因工作性質的關係常常見到習近平。這次是因私探親來美。我問他黨內特別是中高層官員中，估算一下有多少官員反對習，他說除了習的親信以及那些受惠於習的官員，中高層幹部中至少有7成是反對習的路線和政策的，即使習的親信，也很不滿習的領導風格和做法，只是不敢講，但可以從一些和他們打交道的細節看出來。」

鄧聿文在該貼文指出：「我又問，現在經濟不好，社會怨氣很重，習的氣數是否已盡，黨是否和習一塊殉葬，他沉吟片刻說，不好講，但可以肯定，他們（指習的親信）是不想和他（指習）一塊陪葬的，在關鍵時候會背叛他。」

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