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不參加黨內初選首場辯論 川普：大家都認識我

美國前總統川普今天表示，他將跳過本週登場的共和黨初選首場辯論，美國人都很了解他，沒必要與競爭對手公開辯論。（法新社資料照）

美國前總統川普今天表示，他將跳過本週登場的共和黨初選首場辯論，美國人都很了解他，沒必要與競爭對手公開辯論。（法新社資料照）

2023/08/21 09:44

〔中央社〕美國前總統川普今天表示，他將跳過本週登場的共和黨初選首場辯論，說美國人都很了解他，因此沒有必要與他的競爭對手公開辯論。

法新社報導，川普在他自創的社群媒體應用程式（App）Truth Social發文，吹捧自己在任職總統期間取得的巨大成就，還形容自己備受美國人民歡迎。

川普寫道：「所以我不會參加辯論！」

2024年共和黨總統候選人提名戰首場辯論預計23日在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）登場。

川普在貼文中指出，最新一波民調顯示，他在共和黨內的支持率遠高於主要對手，其中包括哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）今天發布的民意調查。

根據調查，儘管川普今年4度遭刑事起訴，其中包括密謀推翻2020年大選並試圖顛覆美國民主等罪名，但仍有62%受訪者表示會把票投給他。川普雖在上一次大選輸給現任總統拜登，影響力仍不容小覷。

在哥倫比亞廣播公司的民調中，川普的頭號競爭者是佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis），支持率16%，其餘對手的支持率皆為個位數。

川普說，「公眾都知道我是誰，也曉得我擔任總統時有多麼成功」，他在貼文中也列舉了能源、邊境安全、軍事和經濟等問題。

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