茂宜島野火大量旅客困機場 前機師挺身駕機載330人逃離

1名度假的前機師挺身而出，自願駕機載著超過300名旅客從夏威夷茂宜島返回美國，獲讚英雄。（路透）

2023/08/15 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷州茂宜島（Maui）野火造成重大災損，已知至少99死，由於失蹤人數眾多，死亡人數恐將持續攀升，在野火蔓延時，許多航班被取消，大量旅客受困該島的卡胡盧伊機場（Kahului Airport），此時1名在此度假的前美聯航機師挺身而出，自願駕機載著330名旅客從茂宜島返回美國，獲讚英雄。

綜合外媒報導，茂宜島8日爆發大火，火勢蔓延，大量旅客湧入島上的卡胡盧伊機場想逃離，由於機組人員不足，因此許多航班被取消，旅客受困在機場內，此時1名中年男子來到了美國聯合航空公司（United Airlines）的櫃檯前，表明自己是美聯航擁有30年飛行經驗的資深飛行員，願意駕駛飛機載旅客飛離此處。

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這名男子是埃克爾坎普（Vincent Eckelkamp），擁有30年飛行經驗的美聯航機師，現已轉為培訓經理，但每個月仍至少執飛一次，當時他與家人在茂宜島渡假，一家人原訂8日搭機返國，但班機被取消，他們也被迫在機場過夜等候，埃克爾坎普向美聯航表明身分及意願後，隔天美聯航就聯繫他幫忙開飛機。

9日晚間，埃克爾坎普穿著polo衫、短褲、網球鞋進入客機駕駛艙，載著包含他家人在內共330名乘客，從茂宜島起飛，平安返抵美國，許多人大讚他是英雄，但埃克爾坎普謙虛表示他沒有做任何特別的事情，「我認為大多數處於我這種情況的飛行員都會挺身而出，做我所做的事情。很高興能夠為夏威夷提供一點小小的幫助。」

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