不向「無精症」妥協！日女靠公公捐精生2子：幸福自己決定

即使丈夫被檢測出「無精症」，日女也義無反顧決定結婚，並靠著公公捐贈精子生下2名兒子。示意圖，與本文無關。（資料照）

2023/08/14 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕一名日本的兒科醫師森田大輔（Daisuke Morita）曾罹患白血病，沒想到卻因白血病的副作用，在婚前被診斷出「無精症」，忍痛向女友妙子提分手，妙子則認為「我的幸福由我自己決定」，於是婚後兩人靠公公捐贈精子，育有2名兒子。

根據《讀賣新聞》 報導，日本信州大學醫院的兒科醫生森田大輔在國中一年級時，曾被診斷出罹患白血病，之後在當實習兒科時，認識了身為護士的妙子，兩人很快墜入愛河並論及婚嫁，而大輔想起白血病治療的副作用之一是「無精症」，也就是睪丸內沒有精子也無法治癒，於是前往醫院檢查。

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沒想到檢查結果，大輔被診斷出確實罹患「無精症」，他深知妙子有多喜歡小孩，因此在婚前忍痛向妙子提出分手，妙子當時不知該如何回應，在思考了1個月後，她認為組建家庭的方式不只一種，可以收養小孩或是靠精子捐贈，而且「我的幸福由我自己決定」，最終兩人在1年後步入禮堂。

婚後夫妻兩人到生育診所求助，對方建議可以透過捐精的方式懷孕，於是他們找到大輔的73歲父親幫忙，父親也非常願意提供幫助，認為只要兒子幸福就好。而現在兩人已經育有一個6歲和一個9歲的兒子。大輔的父親更表示，「我非常感謝妙子小姐在知道兒子有無精症後還願意和他結婚。」

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