驚！ 南韓觀光牧場「私養20年母獅逃脫」 已遭警方射殺

南韓今（14）日上午傳出一頭被民營觀光牧場私養20年的母獅從籠內逃脫的突發事件，目前這頭母獅已遭警方射殺。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，法新社）

2023/08/14 12:49

〔即時新聞／綜合報導〕南韓今（14）日上午發生一起動物逃脫事件，一頭被民營觀光牧場私養20年的母獅，傳出從籠內逃脫，當地警方獲報後，立即派人趕往現場搜尋，並在1小時後射殺母獅。事件未釀人員傷亡，卻在當地引發軒然大波，因為牧場私養母獅「就連鄰居、甚至當地村長都不知道」。

據《韓聯社》報導，這起突發的動物逃脫事件，發生在南韓慶尚北道高靈郡。慶北消防本部及高靈郡政府表示，他們在今日上午7點24分接獲通報，當地一間民營觀光牧場有頭母獅子從籠子裡逃走；高靈警察署相關人士表示，「接獲通報指稱，一頭20歲左右的母獅，從圍欄中逃脫，逃到了山上」。

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報導指出，高靈郡經由災難安全簡訊通知居民，有獅子逃竄的消息，呼籲眾人小心；附近的星州郡居民也收到相同簡訊。警方則在上午8點13分，發現這頭母獅往鄰近的北頭山行進，並一度發布命令禁止民眾進入北頭山。最後，警方於8點30分在距離牧場4到5公尺處鎖定該頭母獅將牠射殺。

據了解，這座牧場在去年2月才獲地方政府指定為觀光農場，開放遊客參觀，然而牧場僅取得飼養牛隻許可，並未取得飼養獅子許可，推測為違法私自飼養。高靈郡相關人士則表示，「據說周邊居民、甚至村長，完全都不知道牧場主人私自飼養獅子」，事情曝光後，也讓不少當地居民譴責牧場主人，以及當時讓獅子入境的相關單位。

此外，牧場主人受訪時透露，逃脫的母獅名叫「사순이'였다」，從幼崽時期開始就在牧場裡生活大約20年，更聲稱牠「性情溫馴、可讓普通人觸摸」。至於突然逃脫的原因，牧場主人表示昨（14）日晚間的飼育員前往餵食時牠還在，然而今早就發現牠已不在籠內了。

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