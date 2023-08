2023/08/14 11:20

〔即時新聞/綜合報導〕伊朗官員受訪表示,伊朗南部城市希拉茲(Shiraz)的什葉派穆斯林聖地「燈王之墓」(Shah Cheragh)清真寺,13日遭到襲擊,造成至少1人死亡;已有1名嫌疑人被捕。

據《路透》報導,法斯省(Fars)省長伊馬尼耶(Mohammad Hadi Imanyeh)表示:「事情發生在晚間7時左右,1名武裝恐怖份子潛入清真寺,隨即開始射擊,他已被逮捕。1人在襲擊中喪生。」

事件造成至少7人負傷,其中包括2名工作人員和2名朝聖者。該地區的商店均已關閉,伊朗安全部隊已封鎖清真寺周邊地區。

目前尚無組織宣布對本次襲擊負責,伊朗官媒將其定調為恐怖攻擊。伊斯蘭國去年10月曾對同一清真寺發動了襲擊,當時造成15人死亡。

Shah Cheragh holy shrine in the aftermath of terrorist attack pic.twitter.com/I5lDDaQsan