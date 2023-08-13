男童鼻血止不住 祖母竟用「偏方」塞鼻腔致休克

中國雲南一名男童近日因「鼻血流不停」被送到醫院急救，入院時更一度休克。沒想到原因竟是祖母誤信「偏方」，把頭髮包進紙團內再塞入孫子鼻腔裡止血導致。（截取自微博）

2023/08/13 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南一名男童近日因「鼻血流不停」被送到醫院急救，入院時更一度休克。沒想到醫生治療時發現男童雙側鼻腔嚴重糜爛，鼻腔內還有不明物體，一問才知祖母誤信「偏方」，竟把頭髮包進紙團內再塞入孫子鼻腔裡止血。

綜合中媒報導，這名3歲男童因鼻腔不停流血被緊急送往當地醫院，到院時還出現休克現象。後來透過輸血治療，才總算保住性命。但住院期間，鼻腔卻仍出現流血狀況。該院醫生表示，經過手術檢查，竟發現男童雙側鼻腔嚴重糜爛，深處還不停滲血。

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醫生指出，男童左側鼻腔深處有類似紙團的異物「鼻腔周圍糜爛得嚴重還發黑，有點不確定異物是什麼」。一問之下才得知，原來男童祖母先前竟用非科學的「偏方」為孫子止鼻血，「孩子奶奶說在她們老家那邊有這樣的偏方，就是孩子流鼻血的時候用紙包着頭髮塞進去，可以達到止血的效果」。

醫生最後透過手術取出男童鼻腔內的異物，並使用電凝止血才讓情況好轉。經真正的「科學」治療後，男童已經康復並準備出院。其祖母表示，由於孩子的父母平常都在外地打工，「不小心輕信了偏方，差點害了孩子，很自責，很感謝醫生救了我家的娃娃」。

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