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4童墜機雨林求生40天創奇蹟！ 長姊疑曾遭繼父性侵

4名哥倫比亞維托托族孩童在墜機事故中倖存，還在亞馬遜雨林生存40天被找到，引發國際熱議。（美聯社）

4名哥倫比亞維托托族孩童在墜機事故中倖存，還在亞馬遜雨林生存40天被找到，引發國際熱議。（美聯社）

2023/08/14 00:38

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞亞馬遜雨林今年5月1日發生墜機事故，4名該國原住民維托托族（Huitoto）孩童倖免於難，還在險惡環境求生40天，於6月9日被找到，如此奇蹟引發國際高度關注。不過後續警方發現，生還的其中一名女孩，疑似長期遭繼父性侵，本月13日已將其逮捕。

根據《每日郵報》報導，5月發生在亞馬遜雨林的墜機事故，有2男童2女童童倖存下來，分別為13歲女童、9歲女童、4歲男童和1歲男童，不過機上3名成年人（4童母親、維托托族長老、飛機駕駛）均身亡。4童依靠行李中發現的木薯粉、雨林內水果在亞馬遜雨林內成功存活40天，直到搜救人員發現他們。消息曝光後，各界都認為是最年長的13歲女童帶著弟妹們挺過艱難時刻，她的事蹟也受到國際熱議。

4童後續送醫治療期間，負責照顧的兒福機構懷疑13歲女童曾遭性侵害，檢警介入調查，發現6月曾加入救援行動的32歲男子拉諾克（Manuel Ranoque）涉有重嫌。檢方指稱，拉諾克為生還2男童的親生父親、2女童的繼父，13歲女童疑似10歲開始就遭遇繼父狼爪，拉諾克12日已在波哥大（Bogota）被逮捕。

報導指出，拉諾克目前正在跟4童的外祖父母爭奪監護權，娘家的人指控拉諾克曾家暴這次在墜機事故中喪生的妻子，但拉諾克否認，稱只是常跟妻子發生口角，沒有動手。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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