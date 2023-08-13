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刷新亞洲紀錄！中國調查團西藏發現「36層樓」超高巨型柏木

中國科學團隊今年5月在西藏林芝市的「藏南柏木巨樹群落」發現一棵「36層樓高」的西藏柏木，刷新亞洲紀錄。（截取自央視新聞）

中國科學團隊今年5月在西藏林芝市的「藏南柏木巨樹群落」發現一棵「36層樓高」的西藏柏木，刷新亞洲紀錄。（截取自央視新聞）

2023/08/13 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕進行巨樹研究的中國科學團隊近日公布一項探察結果，團隊今年6月在西藏林芝市不僅發現了世界級的巨樹分佈中心，還找到一棵「36層樓高」的西藏柏木，刷新亞洲紀錄。

綜合中媒報導，由北京大學牽線的聯合調查隊今年5月利用光學雷達技術，在林芝市波密縣通麥發現一棵高達102.3公尺的西藏柏木，刷新亞洲最高紀錄。調查隊隨後在6月走進波密縣易貢鄉等地，完成「藏南柏木巨樹群落」的綜合科學考察。

團隊發現，該巨樹群落的高度層級豐富，除了刷新亞洲紀錄的藏南柏木Ⅰ號，第二高的藏南柏木Ⅱ號也有99.5公尺，調查隊近日發布了兩棵巨樹的等身照和相關數據。據資料顯示，藏南柏木目前僅生存於中國雅魯藏布江支流帕隆藏布、易貢藏布河谷部分地區，是中國的特有植物。

團隊成員表示，這次在西藏刷新紀錄的柏木，經現場採樣，進行多項對比後，確定為藏南柏木（Cupressus austrotibetica），其歷史高度可達102.3公尺，約等於36層樓高。目前的活體高度（從樹幹基部至頂部）則為101.2公尺；按公開的測量記錄，其活體高度目前為全球第二高、亞洲最高的樹。

團隊成員發現，以藏南柏木為中心的波密巨樹群落，以及曾在西藏墨脫縣發現的不丹松巨樹群落」、察隅縣的黃果冷杉巨樹群落、雲南貢山縣巨樹群落，巨樹分布從藏東南地區橫跨到滇西北橫斷山區，為世界級的巨樹分佈中心。

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