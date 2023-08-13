英商貿部：盼透過ETP增進與台灣高科技合作

2023/08/13 02:36

〔中央社〕台灣與英國7月下旬宣布啟動「深化貿易夥伴關係」協商。英國商業暨貿易部告訴中央社，英方期待增進與台灣在高科技領域的合作，包括數位科技和貿易，以及潔淨能源。

商貿部一名發言人表示，台英之間有深刻的貿易和投資連結；「深化貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership，ETP）將進一步深化台英雙邊往來、善用英國企業面臨的增長機會。

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英方期待增進與台灣在高科技領域的合作。發言人指出，商貿部很快將與英國業界展開討論，如何一同達成這個目標。

英國商貿部7月26日表示，台英ETP將簽署備忘錄（MoU），備忘錄將觸及雙邊投資、數位貿易、能源和淨零碳排等重要領域。至於ETP相關協商是否將納入第26屆台英年度經貿對話議程，商貿部暫不予評論。

次長級台英年度經貿對話今年稍晚將在倫敦登場，由經濟部政務次長陳正(示其)與英國商貿部主責國際貿易事務的副大臣賀德斯頓（Nigel Huddleston）共同主持。

商貿部8月1日發布的最新貿易統計數據顯示，台英雙邊貨品和服務貿易額去年達86億英鎊（約新台幣3500億元）。整體而言，2013年以來，台英雙邊貿易額呈現穩定上升趨勢。

根據自去年第2季起至今年第1季止總共4個季度的最新統計，台灣是英國第32大貿易夥伴，對台貿易占英國總貿易額的0.5%。

同一期間，貨品和服務貿易在英國對台出口貿易總額的占比分別為48.3%和51.7%；與前一輪4個季度相較，英國對台貨品出口貿易額年增25.1%，對台服務出口貿易額則年減27.9%。

2021年，英國對台灣的外國直接投資（FDI）額為26億英鎊，占英國FDI總額0.1%。據商貿部統計，2021年英國對台FDI較2020年減少21%。

自去年第2季起至今年第1季止，英國對台前5大出口貨品為飲品（20%）、汽車（8.8%）、醫療及藥學產品（6.6%）、電子通訊和聲音設備（4.5%）、科學儀器（4.3%）。

同一期間，英國對台前5大服務出口項目為金融（27.9%）、智慧財產（23.4%）、交通運輸（13.8%），電子通訊、電腦和資訊服務（12.4%）以及其他商業服務（11.5%）。

英國今年5月發布國家半導體戰略，其中提到商貿部設有專責部門，協助英國企業在政府列為優先的科技領域擴大國際市場，其中包括半導體產業。

商貿部將台灣列為英國「亞太數位貿易網絡」（Digital Trade Network for Asia-Pacific, DTN）重點市場，目標為提升英國半導體產業在亞太區域的地位和實力，並促進相關貿易與投資。（編輯：施施）1120813

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