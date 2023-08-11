南非前總統朱瑪入獄續服刑 待1小時就因減刑獲釋

81歲的南非前總統朱瑪（Jacob Zuma，見圖）今天奉命回監獄報到，並被安排入監，但他僅待了1個多小時就獲釋（美聯社檔案照）

2023/08/11 21:09

〔中央社〕81歲的南非前總統朱瑪（Jacob Zuma）今天上午6時奉命回監獄報到，並被安排入監，但他僅待了1個多小時就獲釋，這是朱瑪藐視法庭案的最新轉折。

綜合法新與路透社報導，據南非懲教署（Correctional Services）國家委員托巴克蓋爾（Makgothi Thobakgale）說法，朱瑪之所以才短短1個多小時就獲釋，是基於解決監獄過度擁擠問題的「減刑程序」一環。

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托巴克蓋爾在普勒托利亞（Pretoria）舉行的記者會上表示：「他入監後，歷經了一些行政程序……然後他就被釋放了。」

朱瑪因拒絕在調查他任內金融貪汙和任用親信問題的小組作證，2021年6月被南非憲法法院以藐視法庭罪判處15個月有期徒刑，但他僅入獄2個月就獲准保外就醫。

上訴法院去年11月裁定釋放朱瑪的做法已違法，並命朱瑪回到瓜祖魯那他省（Kwazulu-Natal）東部的艾斯科特矯正中心（Estcourt Correctional Centre）。

同意有條件釋放朱瑪的南非監獄管理局對上訴法院的裁定提出上訴，但上個月遭憲法法院駁回。

托巴克蓋爾說，根據裁決，朱瑪被勒令於今天重返監獄。

不過，司法部長拉莫拉（Ronald Lamola）表示，朱瑪隨即受益於現任總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）批准對非暴力犯罪者的減刑措施。超過2萬4000名囚犯將因此獲釋，其中約2/3正接受矯正監督及已獲假釋。

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