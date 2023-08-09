伊拉克嚴禁媒體使用「同性戀」 一律改稱「性變態」

伊拉克國家通訊和媒體委員會8日發出聲明，要求媒體不得使用「同性戀」一詞，應使用「性變態」取而代之。圖為伊拉克駐瑞典使館一隅。（路透資料照）

2023/08/09 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克官方媒體監管機構8日表示，已勒令所有在該國營運的媒體和社交媒體公司，不得在新聞內容中使用「同性戀」（homosexuality）一詞，應使用「性變態」（sexual deviance）一詞取而代之。

據《路透》報導，伊拉克國家通訊和媒體委員會（Communications and Media Commission，CMC）8日發出聲明，稱「性別」（gender）一詞同樣被禁止使用。CMC嚴禁所有須獲得其許可的電信和網路公司，在任何應用程式中使用上述字眼。

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透過阿拉伯文撰寫的聲明中，CMC強調：「已指示媒體機構，不要使用『同性戀』一詞；一律應使用正確用語『性變態』。」

政府發言人表示，違反新規定的罰則尚未研擬完畢，但可能包括罰款。

伊拉克的法律條文中，並未明確將同性戀視為刑事犯罪，但其刑法中定義鬆散的道德條款，已逐漸被用以針對LGBTQ+族群。

過去2個月，伊拉克主要政黨擴大了對LGBTQ+族群的批評力道，什葉派穆斯林經常焚燒彩虹旗，抗議瑞典、丹麥境內的焚燒《古蘭經》事件。

根據統計，現有60餘國將同性戀視為犯罪；而在逾130國的法令中，同性戀屬合法行為。

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