遭流放27年 泰王次子出人意表重歸故土受矚目

泰王瓦吉拉隆功次子瓦差勒宋，今天走訪弱勢家庭兒童照護中心，受人矚目。（REUTERS）

2023/08/08 22:04

〔中央社〕長達27年不曾回國的泰王瓦吉拉隆功次子瓦差勒宋最近出人意表重返故土。他今天走訪弱勢家庭兒童照護中心，受人矚目。

路透社報導，泰國王室正逢多事之秋，大公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）自從去年12月以來陷入昏迷。瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）此刻重新踏上故土格外受到關注。

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任職美國紐約律師事務所的瓦差勒宋走訪受到王室扶助的貧民窟兒童照護基金會（Foundation for Slum Child Care），受到民眾歡迎。

身著牛仔褲和黑襯衫的瓦差勒宋在祖父蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）和父親瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）兩位泰王肖相前方讓人拍照。在位長達70年的蒲美蓬於2016年駕崩。

瓦差勒宋走訪曼谷這個基金會時告訴記者：「我很高興回來…我已經出國很久了，有27年。」

「回來就像是美夢成真。」

泰國王宮對瓦差勒宋這項行程沒有評論，王室宮務處（Royal Household Bureau）沒有回應置評請求。

瓦差勒宋此刻返國令許多泰國人意外。他昨天在自己的臉書（Facebook）帳號上傳一張在曼谷乘坐嘟嘟車（tuk-tuk）的照片，馬上得到了數以萬計個讚。瓦差勒宋的臉書帳號有超過8萬追隨者。

在原名推特（Twitter）、已經更名的X平台上，「#拉瑪十世之子返泰」（#SonOfTenReturnToThailand）的主題標籤被提到將近39萬次。

瓦差勒宋是瓦吉拉隆功第2任妻子余娃提達（Sujarinee Vivacharawongse）所生4個兒子當中的次子。曾經是演員的余娃提達1996年與瓦吉拉隆功離婚。

瓦差勒宋雖然沒有王室頭銜，但是嚴格說來，他仍然保有兒時就被授予的王孫地位。

余娃提達當時遭控不忠而與瓦吉拉隆功離異，包括余娃提達、所生的4個兒子和一名女兒1996年遭到流放海外。

不過瓦差勒宋的妹妹後來重獲接納並且保留王室頭銜，成為希里萬瓦里公主（Princess Sirivannavari Nariratana）。她不僅是時裝設計師，還是馬術運動員，2014年曾經代表泰國參加韓國仁川亞洲運動會。

有過4段婚姻的泰王共有7個兒子，他於2019年加冕典禮前數日與後來獲得冊封的王后蘇堤達（Queen Suthida）結婚。蘇堤達曾任瓦吉拉隆功的侍衛隊指揮官。

71歲的瓦吉拉隆功尚未冊封王位的法定繼承人。

現年44歲的瓦吉拉隆功大女兒帕差拉吉帝雅帕公主去年12月心臟病發而突然失去意識，一直陷入昏迷。帕差拉吉帝雅帕是瓦吉拉隆功與元配頌莎瓦麗（Somsawali）所生。

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