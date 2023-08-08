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吉達峰會甫結束 烏國總統府顧問強調：和平方案不可妥協

烏克蘭總統府顧問表示，烏國和平方案是不可妥協的，包括「即刻停火」、「此時此地進行談判」議題，這些會給予俄軍有時間留在遭佔領土地上，我們不存在這些妥協立場。（美聯社資料照）

烏克蘭總統府顧問表示，烏國和平方案是不可妥協的，包括「即刻停火」、「此時此地進行談判」議題，這些會給予俄軍有時間留在遭佔領土地上，我們不存在這些妥協立場。（美聯社資料照）

2023/08/08 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕來自美國、印度、中國、烏克蘭等40個國家甫結束在沙烏地阿拉伯吉達商討烏克蘭和平會談，未受邀俄羅斯譴責這次峰會是場「騙局」，對此烏克蘭總統府顧問表示，烏克蘭總統澤倫斯基提出的和平方案是不可妥協的，包括「即刻停火」、「此時此地進行談判」議題，這些會給予俄軍有時間留在遭佔領土地上，我們不存在這些妥協立場。

綜合外媒報導，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）透露，在沙國峰會期間，許多國家不瞭解為何必須讓俄軍離開烏國領土才能結束戰爭，「這是最為棘手的問題之一」，「並非所有國家都了解烏俄戰爭的本質」、「在俄羅斯沒有戰敗情況下談判，只會抹黑國際法」。

波多利雅科直言，有些國家對於烏俄衝突理解不深，例如：部分認為俄烏衝突原因僅是領土問題，認為讓俄羅斯保留領土能結束戰爭；此外，有部分國家仍認為俄軍有能力進行大規模軍事行動。

波多利雅科說，如果我們想結束戰爭，俄羅斯就必須輸，假若如果我們想繼續戰爭，從而敗壞國際法聲譽，那就需要和莫斯科進行談判，並非每個人都理解這一點，這是最為困難的問題。

波多利雅科7日於推特發強調，唯一基本的「談判基礎」為總統提出的烏國和平方案，不存在「立即停火」、「此時此地進行談但」等妥協立場，因為這些會給俄軍有時間留在被占領土上。

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