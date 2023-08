吉達峰會甫結束 烏國總統府顧問強調：和平方案不可妥協

2023/08/08 15:12

〔即時新聞/綜合報導〕來自美國、印度、中國、烏克蘭等40個國家甫結束在沙烏地阿拉伯吉達商討烏克蘭和平會談,未受邀俄羅斯譴責這次峰會是場「騙局」,對此烏克蘭總統府顧問表示,烏克蘭總統澤倫斯基提出的和平方案是不可妥協的,包括「即刻停火」、「此時此地進行談判」議題,這些會給予俄軍有時間留在遭佔領土地上,我們不存在這些妥協立場。

綜合外媒報導,烏克蘭總統府顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)透露,在沙國峰會期間,許多國家不瞭解為何必須讓俄軍離開烏國領土才能結束戰爭,「這是最為棘手的問題之一」,「並非所有國家都了解烏俄戰爭的本質」、「在俄羅斯沒有戰敗情況下談判,只會抹黑國際法」。

請繼續往下閱讀...

波多利雅科直言,有些國家對於烏俄衝突理解不深,例如:部分認為俄烏衝突原因僅是領土問題,認為讓俄羅斯保留領土能結束戰爭;此外,有部分國家仍認為俄軍有能力進行大規模軍事行動。

波多利雅科說,如果我們想結束戰爭,俄羅斯就必須輸,假若如果我們想繼續戰爭,從而敗壞國際法聲譽,那就需要和莫斯科進行談判,並非每個人都理解這一點,這是最為困難的問題。

波多利雅科7日於推特發強調,唯一基本的「談判基礎」為總統提出的烏國和平方案,不存在「立即停火」、「此時此地進行談但」等妥協立場,因為這些會給俄軍有時間留在被占領土上。

The only basic "foundation for negotiations" is President #Zelenskyy's #PeaceFormula. There can be no compromise positions such as "immediate ceasefires" and "negotiations here and now" that give #Russia time to stay in the occupied territories. Only the withdrawal of Russian…