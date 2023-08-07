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    韓氏父傳子王朝確立！ 柬埔寨國王任命韓馬內為新總理

    韓森（左）之子韓馬內（右）將接任柬埔寨新總理。（路透）

    韓森（左）之子韓馬內（右）將接任柬埔寨新總理。（路透）

    2023/08/07 16:55

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在柬埔寨前總理韓森（Hun Sen）宣佈結束近40年來的強硬統治之後，柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）7日將任命韓森之子韓馬內（Hun Manet）為新總理。

    柬埔寨上月舉行大選，韓森領導的柬埔寨執政人民黨，在最大反對黨被取消資格後，取得壓倒性勝利，在125席的下議院席次中橫掃120席，韓馬內也當選國會議員，順利拿到成為柬埔寨總理的門票。

    71歲的韓森勝選後宣布將交棒給韓馬內。卸任後，韓森將於明年初出任參議院議長，並在國王出國期間代理國家元首。韓森堅稱不會干涉兒子的統治，並承諾將繼續主導柬埔寨的政治，保證新政府不會改組公共部門和武裝部隊。

    韓森曾多次暗示將卸任總理，並在2021年提出了由長子韓馬內接班的想法。在此次國會選舉前，韓森接受中媒採訪時說：「3、4週內，韓馬內可能成為總理，關鍵在於他有沒有辦法勝任。」

    45歲的韓馬內曾經留美，是西點軍校畢業生，現任柬埔寨王家軍副總司令兼陸軍司令。韓森先前曾說過，如果韓馬內無法達到他的標準，將不排除再度出任柬埔寨總理。

    自從1985年上台以來，韓森協助這個受到內戰和種族滅絕蹂躪的國家實現現代化，儘管批評人士表示，韓森的統治也造成環境破壞、根深柢固的貪腐、以及消滅幾乎所有的政治對手。

    美國、聯合國和歐盟都譴責上個月的柬埔寨大選，是既不自由也不公平。韓森則駁斥這些指控，表示他的移交是為了維護和平，並避免如果他在任內去世將發生的「流血事件」。

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