俄官媒耍賤招 散佈瑞典政府支持焚燒可蘭經謠言

默米卡在伊拉克駐瑞典大使館外踢踩可蘭經。（歐新社）

2023/08/06 16:14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在瑞典爭取土耳其、匈牙利支持加入北大西洋公約組織（NATO）之際，俄國衛星通訊社（Sputnik）、今日俄羅斯（RT）等官方控制媒體，被指刻意散佈以阿拉伯語編寫的假新聞，聲稱瑞典政府支持焚燒伊斯蘭教經典《可蘭經》，企圖煽動阿拉伯國家與西方國家之間的緊張關係。

英國《衛報》6日報導，瑞典國防部轄下心理防衛機構表示，俄國官媒衛星通訊社和今日俄羅斯自6月底以來，發表多達100萬則阿拉伯語文章，錯誤聲稱瑞典政府支持焚燒可蘭經。該部門誕生於冷戰時期，去年因為瑞典與俄國關係惡化而重新運作。

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據了解，伊拉克難民默米卡（Salwan Momika）和納吉姆（Salwan Najem）7月20日在瑞典的伊拉克大使館外用腳踢和踩踏可蘭經，31日又在國會外點燃書頁後將它重重闔上，就像他們6月底在斯德哥爾摩大清真寺外做的事情一樣。類似事件被莫斯科利用於挑撥阿拉伯世界與西方國家，進而阻礙瑞典取得北約成員國資格。

瑞典國防部轄下心理防衛機構發言人奧斯特倫（Mikael Östlund）表示，自2人在6月底焚燒可蘭經以來，網路上的假消息以幾何級數增長，發布者多來自伊斯蘭極端份子，「他們不斷說瑞典支持焚燒可蘭經，而且瑞典是一個仇視伊斯蘭教的國家，對伊斯蘭教懷有敵意。」

奧斯特倫對此並不感到驚訝，因為俄國正散佈讓瑞典看起來很糟糕的論述，讓瑞典難以加入北約，而且俄國衛星通訊社和今日俄羅斯都是國營機構，這表明該戰略來自政府高層，「一切都得到克里姆林宮的批准」。

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