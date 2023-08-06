頂住北京外交和經濟攻勢 立陶宛議員：我們贏了

立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇2021年11月率團訪問台灣。（歐新社檔案照）

2023/08/06 15:23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《美國之音》（VOA）5日報導，立陶宛1年多前因拒絕在台灣問題上聽從中國指揮，受到中國前所未有的打壓，包括經濟報復和外交關係降級，但立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）表示，立陶宛頂住壓力，贏得這場較量，為其他國家如何與中國打交道提供一種範例。

立陶宛2021年率先退出中國倡導的中國與中東歐國家「17+1」合作機制後，同年底又允許台灣在首都維爾紐斯設立「台灣代表處」，是台灣在中國的邦交國中第一個以台灣冠名的駐外機構。北京之後開始全方位打壓立陶宛，除了經濟制裁外，還召回駐立大使，將大使館降級為代辦，並迫使立陶宛駐中大使等官員離開中國，希望以儆效尤。

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馬瑪竇近日受訪表示，中國最初打壓立陶宛時，是想以閃電戰展示北京的力量，認為立陶宛政府在強大攻勢下會垮台或做出讓步，結果出乎意料，「北約（NATO）在我們這裡舉行峰會，我們的經濟在中國制裁後的1年半裡成長45％」。

馬瑪竇坦言，現在的情況是，立陶宛並不急於改善與北京的關係，倒是北京不得不找到擺脫困境的途徑，想辦法使他們的大使返回維爾紐斯，然後「像什麼都沒發生一樣翻過這一章」。

談到立陶宛敢在台灣問題上對抗北京的原因，馬瑪竇提到立陶宛的歷史和反抗強權的傳統，以及立陶宛人的價值觀，「我們不會因為中國的市場而出賣自己，也不會為了向中國市場出售產品而說什麼都沒有發生」。

此外，中國近年來採取的「戰狼」外交也讓立陶宛人感到不滿，讓他們聯想到莫斯科過去的欺凌行為。他提到2019年香港爆發「反送中」運動期間發生的一起事件。當時，中國外交官發起一場挑釁的抗議活動，對抗立陶宛公民支持香港民主運動的集會，導致首都維爾紐斯的大教堂廣場發生衝突。這讓立陶宛人看到中國的霸道，開始對中國有新的看法。

一些觀察人士也指出，立陶宛民眾對強權的憎惡，使他們對台灣的處境感同身受。

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